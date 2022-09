El fracaso de las marchas de la derecha contra el gobierno de Petro

Por: Sofía Contreras Fernández |

septiembre 26, 2022

A esta hora se llevan a cabo manifestaciones organizadas por la derecha en todo el país las cuales se han visto bastante reducidas, estas pretenden hacer frente a la reforma tributaria por afectar a los empresarios, a sus nóminas de empleados pertenecientes a la clase obrera y, por supuesto, a los consumidores finales que hacen parte del colombiano de a pie, lo cual causa mucha incertidumbre en este sector que se han planteado migrar sus inversiones y empresas a países como Panamá.

No solamente se esta marchando por la reforma tributaria sino por la pasividad y falta de autoridad con la que el gobierno Petro le ha dado un espaldarazo al gremio de ganaderos, frente a la amenaza de invasión de las tierras que esta ocurriendo y que pretende prolongarse en todo el territorio nacional, luego de que el mandatario hiciera alusión a lo que plantea la nueva reforma agraria y fuera mal interpretada por algunas personas adscritas a gremios y asociaciones indígenas y campesinas.

Pero porque ha decaído tanto la gente que piensa en libertad de mercado, conservar la familia tradicional la masculinidad y de la feminidad, respetar las libertades de prensa, personas respetuosas de la vida, que hablan con la verdad sin desprestigio y que van en contra de todos los antivalores que la izquierda propone los cuales han fracasado en los demás países. ¿Dónde están?

Parece que en ningún lado la derecha se quedo con las viejas formas de hacer política que estaban dirigidas a una población en especifica, para esos literatos, personas que pensaban diferente que no dependían en gran medida del estado para salir adelante,

Campesinos, profesionales, estudiantes y jóvenes que siempre pensaron que la heterosexualidad era el camino para que la población sobreviviera, que era lo mandado por los valores cristianos por el propósito divino, y no era contrario a a creación, personas que consideran que ser hombre y ser mujer, homosexual, indígena, afros, no es motivo de división ni discriminación, esa gente le decían al hijo donde la negra venden los bultos de maíz y esta alegre se los despachaba sin sentirse agredida, ese profesor que llegaba al salón y decía todos estamos aquí para aprender sin que hubiera alguien que se sintiera mal si no le dicen Todes.

Gente que no atropelló el idioma jamás para contentar a un grupo especifico de las personas que se les ha vendido que todo el que es heterosexual, cristiano, con familia tradicional es el enemigo y hay que adoctrinarlos para poder continuar con un legado porque su población naturalmente esta destinada a extinguirse.

Pues si, esta gente envejeció y sus padres fueron falleciendo mientras el veneno se lo daban a tomar a sus hijos y nietos por medio de las redes sociales y programas de televisión con inclusión forzada para transformar la visión de la política y de la sociedad, para crear derechos que mas que unir dividen a hombres mujeres y a todas las poblaciones generan división de las mismas, le dieron un veneno para normalizar trastornos de identidad sexual, para hacerle ver que todo el que es empresario lo consiguió robando, desplazando, asesinando o siendo parte de un clan mafioso, dejando en claro que todos los políticos de derecha que eran unos ladrones y culpable de si no comías, o como vivías, o si no dormías o dormías bien, o si te tocaba ir a trabajar para llevar el pan a tu mesa mejor dicho eran culpables de todos los males de la sociedad colombiana y que no se debía confiar en ninguno.

Todo esto lo hicieron para confundir a los menores, que poco a poco se fueron llenando de resentimiento, para hacerles ver que estas son luchas que hay que dar porque el gobierno es un opresor y así dirigirlos hacia la rebeldía por inercia dado que les hacen repetir uno a uno sus postulados y frases muchas veces carentes de practica pero populares en la utopía señalada en algunos textos, muchas veces conduce perversión, el resentimiento, y el caos que promulgada y normalizada la izquierda

¿Cómo lo hicieron? con 400 youtubers, caricaturistas con plataformas como Netflix, o Disney , con programas y actividades que eran "agradables" y medianamente comunes para la niñez y la juventud, pensémoslo bien quienes ven caricaturas y pasan en las redes los adultos o los jóvenes? quienes entienden las caricaturas los adultos o los jóvenes, quienes son mas fáciles de manipular y de engañar, los adultos o lo niños y los jóvenes? el desprestigio constante basado en chismes de pasillos divulgado con bodegas informática de gente que solo se dedica hablar mal de los demás y no a producir nada para la sociedad mas que resentimiento y odios.

¿Aja y la derecha a que se dedico? se dedicaron a trabajar en sus empresas, a verse cada fin de semana para tomar el mejor de los whisky sin importarle que los que una vez sostuvieron el sistema de una economía donde así como se puede ser pobre se puede también salir de la pobreza sin afectar los que mas pagan impuestos, y generan empleo, todo esto estaba a punto de ser destruido, y siguen en la misma dinámica sin conocer lo que realmente ocurre

¿Pero cuál es la diferencia? Hablemos de los pros y los contras los pro del líder de derecha que se sienta con el líder que lo apoya antes durante y después de los debes, mientras que el líder de izquierda solo lo busca para los debates, marchas y concentraciones

El líder de derecha tiene un carisma impresionante, se hace amigo rápido de las personas tiene en cuenta a sus familiares cercanos es detallista, consecuente con sus lideres y propende por compartir los espacios para el crecimiento de estos

El líder de izquierda es egocéntrico, pedante, déspota, prepotente y desconfiado le gusta solo crecer el y darle migajas a sus lideres para tenerlos siempre a sus pies impedir su crecimiento y generar dependencia

El líder de derecha tiene un discurso que conecta poco con la gente, de esta generación no da el debate con entereza, carece de propuestas claras para la esta generación y evita al máximo la confrontación, el líder de izquierda tiene un discurso basado en la utopía de la humanidad, hacen el recuento de historias y toman algunos elementos de lo que ha venido molestando a la humanidad y a la población en general en obras no terminadas y actos que han dejados mal parados a los de la derecha

Cabe resaltar que en el pasado la derecha se volvió un monstruo depredador de los recursos públicos y esto fue tomando gobierno tras gobierno argumentos para que la izquierda los fuera desprestigiando hasta que llegaron las nuevas generaciones de la derecha a gobernar que hizo un pare con ese modelo caótico y destructivo y se dedico a trabajar para mejorar la condiciones de la ciudadanía como la que ha generado grandes resultados en Barranquilla con Alex Char, la que genero resultados maravillosos en Medellín con Fico Gutiérrez, o con Quique Peñaloza en Bogotá, claro como todos administradores siempre van a terminar con investigaciones sobre todo si hacen muchas obras.

Con la nueva derecha pasa algo: que son pésimos en tarima pública dando discursos pero son excelentes administrando y urbanizando generando desarrollo, mientras que la izquierda son excelentes en tarima pero pésimos gobernando como lo que le sucedió al hoy presidente y Exalcalde Gustavo Petro en la Alcaldía de Bogotá como le sucedió a Bernardo Hoyos en Barranquilla, a William Dau en Cartagena o como le sucedió a Carlos Caicedo en el Departamento del Magdalena pasaron por prometedores gobiernos sin pena ni gloria producto de sus múltiples peleas con los concejales, diputados, congresistas y presidente de la república respectivamente propias de sus luchas de clase y de su ideario subversivo

La derecha aún puede reponerse solo si se dan cuenta de lo que están viviendo y que los 2 únicos personajes que se atreven a salir a dar el debate son la senadora Dra. María Fernanda Cabal, Abelardo de la Espriella, Miguel Polo Polo, a quien todas las bodegas petristas le caen encima para tratarlo de homosexual, ratero, de inútil, imbécil de bruto, atacar su honra y buen nombre por medio de todo epíteto que puedan usar para desprestigiarlo y convertirlo en objeto de burla para la juventud.

Por todo lo anterior la marcha realizada por la derecha fue un rotundo fracaso, una marcha pobre simplemente porque quienes gobiernan hoy saben que en la juventud es donde están los votos, las marchas los movimientos, y no en la población que va de salida, que no le interesan las redes que no saben de marketing político, y que tienen claras sus convicciones, es momento de actuar y de empezar a dar el debate empezar a poner el marketing político a funcionar y a dar la cara sino no van a regresar mas nunca al poder y van a dejar en manos de los que incendian censuran y persiguen a los que no piensan como ellos