El festival de moda en Bogotá donde las personas de talla grande podrán encontrar todo tipo de prendas

El Plus Size Festival se realizará por primera vez en el Hotel Raddisson Metrotel. Durante 3 días las personas podrán acceder a 19 marcas colombianas especializadas

.Publicidad.

La capital colombiana se ha convertido en el escenario perfecto para una gran variedad de eventos entre los que se destacan celebraciones, ferias y festivales de hogar, moda, música, gastronómicos, entre otros. La ciudad se prepara para un festival de moda que tiene como objetivo celebrar la diversidad de cuerpos.

El Plus Size Festival, llega por primera vez en este formato, pues ya se habían realizado ferias. El lugar de encuentro será el El Hotel Radisson Metrotel (calle 74 #13-27) los días 13, 14 y 15 de septiembre.

..Publicidad..

El evento reunirá a 19 destacadas marcas colombianas especializadas en moda y belleza inclusiva. En el Festival, que se llevará a cabo en el 'Salón Olmo' los asistentes podrán disfrutar de una amplia variedad de productos, que incluyen prendas de vestir para mujeres hasta la talla 5XL y talla 32 en jean, así como vestidos de baño, lencería, accesorios, calzado y productos de belleza.

...Publicidad...

| Vea también: El festival de arte en Bogotá para disfrutar de obras, conciertos y más: entradas desde $30 mil

....Publicidad....

Además, podrán probarse y adquirir sus prendas favoritas directamente en el evento. También contará con pasarelas, charlas y dinámicas interactivas para ofrecer una experiencia completa que acerque a los visitantes y a las marcas participantes.

El Plus Size festival se llevará a cabo en la mañana y tarde; el viernes 13 de 2:00 p.m. a 8:00 p.m., el

sábado 14 de 10: 00 a.m. a 7: p.m. y el domingo 15 de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. Cabe mencionar que el costo de la entrada es de $10 mil por persona.