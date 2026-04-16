- El favor que Gianni Infantino le está pidiendo a Trump para que el Mundial no sea un fracaso

Ante el freno en la venta de boletas, la FIFA solicita a Trump garantías para inmigrantes. 75 países enfrentan trabas de visa para entrar a la Copa del Mundo 2026

De acuerdo con los medios estadounidenses, los directivos de la FIFA le están solicitando al presidente Donald Trump suspender las redadas de ICE durante la Copa Mundo 2026, aprovechando la amistad entre el mandatario y Gianni Infantino, su homólogo en el máximo organismo del fútbol mundial.

Según los medios, cuatro diferentes fuentes anónimas citadas por la revista The Atlantic confirmaron la solicitud de la FIFA. La entidad se ha centrado en pedirle al actual inquilino de la Casa Blanca que ICE no intervenga para nada en las ciudades que son sedes de la Copa, las cuales, al mismo tiempo, son los principales centros de operaciones de los agentes federales para detener a los indocumentados.

En las principales urbes de Estados Unidos, los grandes animadores del fútbol-soccer son los inmigrantes y, en esta ocasión, los nativos de las 48 naciones calificadas serían los grandes animadores, en especial los latinoamericanos y los africanos, los blancos preferidos de ICE para sus redadas. La solicitud de la FIFA no es gratuita; la comercialización no va al ritmo endemoniado de otras copas.

Algo que parece no está pasando hasta ahora, a pesar de los esfuerzos de la FIFA, las ciudades y los estados sedes del evento, es el entusiasmo de antaño. En USA 94 las localidades para asistir a los partidos del estadio MetLife se agotaron con meses de anticipación.

75 países con restricciones de visa

Según el Departamento de Estado, 75 naciones tienen restricciones de visa para ingresar a los Estados Unidos, algunos de los cuales calificaron para la Copa Mundo 2026. La lista incluye, entre otros:

América Latina y el Caribe: Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua, Uruguay, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Granada, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas.

Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua, Uruguay, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Granada, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas. África: Egipto, Etiopía, Eritrea, Nigeria, Chad, Somalia, Burkina Faso, Mali, Níger, República del Congo, República Democrática del Congo.

Egipto, Etiopía, Eritrea, Nigeria, Chad, Somalia, Burkina Faso, Mali, Níger, República del Congo, República Democrática del Congo. Asia y Medio Oriente: Afganistán, Irán, Irak, Siria, Yemen, Birmania, Camboya, Bangladesh, Líbano, Kazajistán, Kirguistán, Laos, Mongolia, Nepal, Pakistán, Tayikistán, Uzbekistán.

Afganistán, Irán, Irak, Siria, Yemen, Birmania, Camboya, Bangladesh, Líbano, Kazajistán, Kirguistán, Laos, Mongolia, Nepal, Pakistán, Tayikistán, Uzbekistán. Europa: Rusia, Bielorrusia, Albania, Bosnia, Georgia, Macedonia del Norte, Moldavia, Montenegro.

Clasificados para la Copa Mundo 2026 son: Brasil, Colombia y Uruguay; Egipto, Ghana y Marruecos; Haití, Irak, Kosovo y Macedonia del Norte; Senegal y Cabo Verde. Situaciones que pueden complicar la salida de sus aficionados y, por ende, de la comercialización, lo que le está fastidiando el rato al alcalde Zohran Mamdani, cuya Zarina de la Copa no ha podido impulsar la promoción al ritmo planeado.

Los medios señalan que la Casa Blanca no respondió las preguntas de The Atlantic sobre el efecto negativo de ICE en la Copa. Sin embargo, un portavoz sí afirmó frente a la prensa que, “gracias al liderazgo del presidente Trump la Copa Mundo 2026 será uno de los más grandes y más espectaculares eventos de la historia del mercadeo”.

Y agregó: “Este evento generará billones de dólares en impacto económico y traerá miles de empleos para nuestro país. El presidente está enfocado en que el marketing será el más grandioso de la Copa Mundo, mientras lo convierte en el más seguro de la historia”.

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