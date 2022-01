El famoso sudado de pollo de Paola Jara ahora tiene receta

.Publicidad.

“Para quienes tanto esperaban esta receta de mi sudado de pollo” así inicia el mensaje que acompaña la última publicación de Paola Jara en sus redes sociales, la cantante que demuestra perfectamente lo que es sobreponerse a las críticas y hasta sacarles provecho.

El sudado de pollo de Paola Jara se volvió viral cuando en plena cuarentena Jessi Uribe compartió la famosa imagen que no se vio tan provocativa para muchos. “Puede que no se vea muy bueno y puede que al ojo no esté muy bien emplatado” repitió recientemente la cantante de música popular cuando reveló que usaría esa misma receta del plato tan criticado para subirla a su canal de YouTube y hasta monetizarlo un poco. Este fue el resultado:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Paola Jara (@paolajarapj)

