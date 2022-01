La furia de los hinchas de Millonarios con su presidente: lo convirtió en un equipo chico

.Publicidad.

Si existe un hombre resistido por la afición de Millonarios no es Dayro Moreno, quien vistió la camiseta azul y luego se fue a defender otros colores odiados, o Victor Hugo Aristizabal, quien encarna todo lo que los Embajadores detestan. No, en este momento al que no pueden ver es a Gustavo Serpa.

Es que el presidente de uno de los clubes más importantes en la historia del continente, el único colombiano capaz de derrotar al Real Madrid, la que fue la casa de Sergio Goycoechea, Alfredo Di Stefano y Willington Ortiz, no tiene como reforzarse para la Copa Libertadores. Parece ser que creen que Gamero no es un técnico sino un mago.

El equipo no tiene refuerzos para enfrentar el duro reto que le espera en este 2022, la Copa Libertadores de América, en el encuentro de fase previa que deberá enfrentarse con Fluminense tiene todas las de perder, no sólo por el poder del equipo brasilero sino por la partida de dos de sus figuras al Junior de Barranquilla, Daniel Giraldo y Jefferson Duque. Además no pudo contratar a John Duque quien recayó en Nacional. Por eso las críticas de hinchas y periodistas especializados, no cesa:

Obvio que el negocio está en vender jugadores, pero es increíble que Millonarios prefiera vender y no reinvertir para "cuidar las finanzas", que vender e invertir buscando títulos y cupos a Copas que garanticen esas finanzas y mejoren las ventas. Mentalidad de equipo chico... — Alejandro Pino Calad (@PinoCalad) January 13, 2022

