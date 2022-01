A Yina Calderón le salió caro defender a La Liendra: Instagram no la perdona

.Publicidad.

“Este mensaje no es para que seamos amigos, es simplemente para que se levante y diga ‘yo soy La Liendra’” fueron algunas de las palabras de Yina Calderón en una reciente publicación de redes sociales. Por medio de un video de casi dos minutos, la ex Protagonista de Nuestra Tele y ahora Dj, mandó un mensaje al duro momento por el que atraviesa La Liendra.

La joven supo dejar sus diferencias en el pasado y se sintió identificada con el joven que también fue víctima de Instagram y aún no recupera su cuenta original. “Yo perdí mi cuenta más de cuatro veces. Sentí que el mundo se me iba a acabar, pero entendí que Yina Calderón no podía ser solo una cuenta de Instagram. Ayer vi sus historias y parcero; usted puede seguir”.

Ademas de alagar sus conocimientos, creatividad y hasta aplaudir a su novia y familia, Yina no hizo más que mandarle palabras de ánimo al joven. “A usted le pueden cerrar mil cuentas, pero nadie le va a quitar su conocimiento. Nadie le va a quitar que usted es La Liendra, nadie le va a quitar esa capacidad creativa que tiene para crear contenido. Así que hágale para adelante. Yo más que nadie lo entiendo.”, lo que no sabía es que habrían muchos seguidores que hasta la llamarían “sapa” por meterse en el tema de La Liendra, y mucho menos que el mismo Instagram borraría sus historias y hasta la publicación.

