¿Cómo es vivir 24 horas en La Casa de los Famosos? Hay cámaras hasta en la sopa

Hace apenas un día que arrancó el nuevo reality del Canal RCN y de la plataforma Vix. Este programa ha generado una gran expectativa entre los televidentes. Y es que este formato se ha hecho muy popular en el exterior y ahora ha llegado a Colombia para buscar el mismo resultado. Ya los 22 participantes se encuentran en La Casa de los Famosos para competir por los 400 millones de pesos. Aunque es una alta cifra de dinero, será mucho lo que deberán sacrificar al entrar a competir. Desde Las Dos Orillas nos metimos por 24 horas a este lugar y aquí le contamos todo lo que no ha visto.

Así se viven 24 horas dentro de La Casa de los Famosos, hay grandes sorpresas

Desde que se pasa una puerta, se pierde toda conexión con el exterior. La única forma de saber lo que pasa fuera es por medio de una persona que se comunica con los competidores y las presentadoras. De entrada a mano izquierda se encuentra el cuarto del líder, un lugar con algunos privilegios. Quienes ganen las respectivas pruebas podrán dormir acompañados y tendrán un baño sin cámara alguna. Seguidamente se encuentran los baños, donde los concursantes tendrán 4 inodoros y 3 duchas, además de un gran número de lockers. Luego se encuentran los dos cuartos, el cielo y el infierno y seguidamente dos confesionarios y un lugar para maquillarse.

Tras estos espacios se encuentran la sala, con un gran comedor y una cocina con todos los juguetes para dormir. Pasamos al segundo piso donde hay una amplía terraza donde se harán las pruebas, juegos y fiestas. Este lugar está acondicionado para tener un clima diferente y cuenta con un jacuzzi. A simple vista parece un lugar cómodo para estar por 4 meses. Sin embargo, en cada rincón de la casa hay cámaras que están en constante seguimiento de los participantes. Además, cada uno tendrá un micrófono personas y otros instalados en diferentes puntos de La Casa de los Famosos. En cada cuarto hay cámaras también perfectas para las horas de la noche y no perder ni un detalle.

A la poca privacidad que tendrán se suma la convivencia con personas desconocidas. Si bien en un inicio puede parecer todo normal, el tiempo irá mostrando cómo es cada uno realmente. Además, es sabido que la estadía no será fácil, no solo por la comida sino por los retos que el Canal RCN y Vix les pondrán a los participantes. No importa que tan estrategas o cómodos se sientan. Finalmente los harán sufrir si quieren lograr llegar a la final.

