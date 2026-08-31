- El famoso expresentador de RTVC que fichó Telemundo, ya lo tiene brillando en Europa

El periodista bogotano pasó por El Tiempo, Citytv y RTVC antes de dar el salto internacional que ahora lo llevará a cubrir el Viejo Continente

Durante años, su rostro apareció en las pantallas colombianas. Primero detrás de un micrófono y luego frente a las cámaras, Matheo Gelves fue construyendo una carrera que lo llevó por algunos de los medios más importantes del país.

Ahora, después de varios años de recorrer ese camino, el periodista bogotano dio uno de los saltos más importantes de su trayectoria: llegó a Telemundo como corresponsal extranjero en Reino Unido.

No es un rostro completamente desconocido para quienes siguen las noticias. Gelves pasó por El Tiempo, Citytv y RTVC, medios en los que fue acumulando experiencia como reportero y presentador hasta convertirse en una cara habitual de los informativos.

Su nueva etapa lo llevará ahora a Europa, donde tendrá la tarea de cubrir la actualidad desde Reino Unido para una de las cadenas internacionales más importantes dirigidas al público hispano.

El largo camino hasta Telemundo

La historia profesional de Gelves comenzó en El Tiempo, uno de los medios de mayor tradición en Colombia. Allí llegó recién graduado de la Pontificia Universidad Javeriana y comenzó como reportero, un puesto que ocupó durante ocho meses.

Era apenas el comienzo. Durante cerca de tres años en el medio tuvo la oportunidad de moverse por diferentes áreas del periodismo y acercarse también a la información internacional. Incluso, fue presentador de noticias en la franja matutina. Después saltó a la televisión.

Gelves pasó a Citytv Bogotá, donde comenzó a hacerse más conocido entre los televidentes de la capital. Su paso por el canal fue de aproximadamente un año, hasta que apareció una nueva oportunidad en el sistema de medios públicos.

El periodista llegó entonces a RTVC, donde terminó convirtiéndose en uno de los rostros del noticiero. Durante tres años hizo parte de las emisiones informativas del canal y se convirtió en una figura frecuente para quienes seguían la actualidad nacional a través de la televisión pública.

En 2023 decidió cerrar esa etapa.

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El bogotano, de raíces santandereanas, dejó su puesto en RTVC. Ahí comenzó una etapa diferente.

Aunque el periodismo continuó haciendo parte de su vida, empezó a darle mayor espacio a otros proyectos y aprovechó sus redes sociales para continuar contando historias y haciendo periodismo independiente.

El cambio no significaba, sin embargo, que hubiera cerrado la puerta a los medios tradicionales.

De Colombia a Reino Unido

La oportunidad llegó nuevamente este año: una cadena internacional.

Telemundo incorporó a Gelves a su equipo para desempeñarse como corresponsal extranjero en Reino Unido, un cargo que representa un nuevo desafío para un periodista que comenzó su carrera cubriendo noticias en Colombia y que ahora tendrá como escenario Europa.

Además de su trabajo como corresponsal, el periodista hará parte de Hoy Día, uno de los programas de la cadena, llevando información desde Reino Unido y Europa para su audiencia.

El puesto también lo ubica en un espacio por el que han pasado otras figuras conocidas en Colombia. Uno de ellos es Daniel Arenas, quien hizo parte de Hoy Día durante cerca de un año y medio antes de dejar el programa en 2024.

Para Gelves, sin embargo, esta etapa representa algo diferente. No se trata de aparecer nuevamente frente a las cámaras, sino de asumir el reto de contar lo que ocurre en Europa para una audiencia internacional.

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