El exparticipante de La Casa de los Famosos que confesó querer "mechonear" a uno de sus compañeros

La Casa de los Famosos, es un reality que sin duda saca una faceta poco conocida de sus participantes. Son varios los factores que llevan a las personas a vivir ciertas situaciones de mucho estrés y presión. Es que han sido varias las ocasiones en las que se han calentado demasiado los ánimos entre los participantes. Sin embargo, ya sabemos que el canal tiene una cláusula en la cual el participante que ataque a otro, será duramente sancionado. Aún así, esto no es impedimento para que los exparticipantes confiesen que estuvieron a punto de mechonear a alguno de sus compañeros. Esto ocurrió con José Miel.

José Miel de La Casa de los Famosos reveló a quien estuvo por "mechonear" en el reality

Sin duda alguna, José Miel fue uno de los participantes más peculiares del reality. Aunque salió muy pronto del programa, su personalidad fue bastante notoria en el programa. Pero no es porque haya sido escandaloso o algo por el estilo, todo lo contrario. Siempre se mostró como alguien muy tranquilo y alejado de todas las polémicas. Claro, no es un trabajo fácil, pues no es un secreto que las situaciones que allí se presentan, pueden sacar el peor lado de una persona. Sin embargo, él siempre fue muy carismático, inclusive con aquellos participantes de La Casa de los Famosos con los que no se llevaba muy bien.

Aún así, en una entrevista reciente, José Miel reveló que manejarse así, no siempre fue una tarea fácil. Pese a no ser un lado conocido de él, en entrevista para Bésame, confesó ser una persona explosiva. Además, agregó que incluso hubo momentos en los que quiso "mechonear" a algunos de sus compañeros de reality. Lo más curioso del caso es que cerró ese momento con "Un saludo para Ornella". Seguramente, hubo varios detalles de la actitud de esta creadora de contenido que lo llevaron a su límite. Claro que nunca llegó a atacar a nadie o algo por el estilo, por lo que se quedó con las ganas de ello.

Vale la pena recordar que, agredir a un compañero en La Casa de los Famosos, tiene varias consecuencias. Además de ser expulsados del reality, tendrían que pagar una millonaria multa. Según se pudo saber hace poco, quien realice estas acciones, pagará unos 200 millones de pesos.

