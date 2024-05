Los importantes actores que se quedaron por fuera de la nueva temporada de Betty, la fea

.Publicidad.

En los últimos días, se han ido conociendo más adelantos de la nueva temporada de Betty, la fea. En estos, se ha podido ver algunos de los actores originales encarnando sus icónicos personajes. Sin embargo, también ha sido la oportunidad para darle un vistazo a los nuevos personajes que llegarán a esta historia. Esto ha causado gran emoción en todos los fanáticos de esta historia que sin duda, marcó un antes y un después en la televisión colombiana. Lo triste del caso es que, no todos los personajes originales harán parte de esta nueva entrega. Estas son las grandes ausencias que tendrá esta nueva entrega.

Los reconocidos actores que no estarán en la nueva entrega de Betty, la fea

Algunos de los grandes fichajes de la producción, han llamado mucho la atención del público. Tal es el caso de Zharick León, una actriz muy querida por los colombianos. Junto a ella encontraremos a Juanita Molina, una joven promesa del país que ya ha demostrado anteriormente su talento. Si seguimos mirando, nos encontraremos con Rodrigo Candamil, un experimentado actor. Claro que aún hay muchas más estrellas que se han sumado a esta nueva entrega de Betty, la fea. Sin embargo, así como hay nuevos fichajes, algunos personajes de la primera temporada, no regresarán.

..Publicidad..

|Le puede interesar Ana Lucía Domínguez reveló si seguirá actuando después del embarazo y su respuesta sorprendió

...Publicidad...

Esta es una noticia muy triste. No es un secreto que Betty, la fea era una unión de muchos personajes talentosos. Pero ya es bien sabido que varios de ellos no volverán. En este listado encontramos nombres como Luis Mesa, quien le dio vida a Daniel Valencia, un personaje relevante. Pero no es el único, pues Patrick Delmas tampoco regresará y tampoco lo hará María Eugenia Arboleda. Varias ausencias que sin duda, serán notorias en esta nueva entrega. Otra de las actrices que tampoco estará, será Martha Isabel Bolaños, con su popular Pupuchurra. La triste noticia es que no sé sabe el por qué de estas ausencias.

....Publicidad....

Martha Isabel Bolaños en Betty, la fea. Una de las actrices que no volverá a darle vida a su papel

Habrá que esperar cómo le va a este nuevo proyecto y si estos faltantes terminan siendo olvidados. Es que, algunos de los refuerzos de esta nueva entrega, sin duda alguna, son actores llenos de talento. Recordemos que su lanzamiento oficial será el próximo 19 de julio.

Vea también: