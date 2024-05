.Publicidad.

Carolina Gaitán es una actriz muy querida en Colombia. La mujer además de ser talentosa, es una persona muy sencilla y con un encanto único. Quizás esto fue lo que llevó al Canal RCN a contratarla para una de sus últimas producciones. Estamos hablando de Rojo Carmesí, la última apuesta del canal y a la que no le ha ido tan bien. Sin embargo, la historia aquí contada y todo el trabajo de producción, es digno de admirar, sin duda alguna. Pero la actriz también es merecedora de admiración por haber sido parte de este proyecto estando embarazada. De hecho, se conoció el truco con el que la producción escondía el estado de la mujer.

Este fue el truco que utilizó RCN para ocultar el embarazo de Carolina Gaitán en Rojo Carmesí

La noticia del embarazo de la actriz fue muy conocida entre sus seguidores y público colombiano. Esto fue todo un boom pues poco es lo que se conoce de su actual pareja. Sin embargo, este no fue el único anuncio relacionado con la mujer, pues también se supo que volvería a la actuación. Fue así como Carolina Gaitán se convirtió en una actriz de Rojo Carmesí del Canal RCN. Además, el papel de la mujer ha sido bastante influyente en la producción, por lo que no era un trabajo sencillo. Sin embargo, hubo otro factor, su embarazo. Ante esto, la producción del canal tuvo que actuar para que no se notase esto.

Esto lo reveló la misma Carolina Gaitán durante uno de los programas de Buen día Colombia. La pregunta fue hecha por Orlando Liñan, quien tuvo curiosidad al respecto. Según comentó la actriz, los planos cerrados en efecto, eran interpretados por ella. Sin embargo, cuando son escenas de cuerpo entero, hay un relevo y en ese momento entra una doble. Así es, ante el embarazo de la actriz, el Canal RCN optó por contar un doble para aquellas escenas en las que se viera ella de cuerpo completo. Algo bastante curioso pero muy recursivo por parte del canal para no perder a esta gran actriz.

Carolina Gaitán compartió en sus redes cómo ha sido su proceso de embarazo

Lo cierto es que el truco que han usado, ha sido bastante efectivo y no se ha notado el embarazo de la actriz. Así que si usted está conectado con la producción, sepa que no está viendo el cuerpo de la actriz, sino el de una doble.

