El evento con el que Caquetá busca poner a sus nuevos emprendimientos en el radar de los compradores en Colombia

La Gobernación de Caquetá busca abrir nuevos mercados para productores y emprendedores con una feria de tres días en Florencia, capital del departamento

La posibilidad de que un producto nacido en una finca, un taller familiar o un pequeño emprendimiento encuentre nuevos compradores está en el centro de la quinta Feria Agroturística, Artesanal y Rueda de Negocios “Yo Sí le Compro a mi Caquetá”, que reúne hasta el 2 de octubre a productores y empresarios en la Plaza San Francisco de Florencia.

La Gobernación de Caquetá convirtió esta quinta edición en una vitrina que combina comercialización, turismo, artesanías y promoción de los productos hechos en el departamento. La programación está diseñada para que los visitantes no solo conozcan las iniciativas, sino que puedan comprarlas y establecer contactos comerciales.

Este jueves 1 de octubre llega uno de los momentos centrales: la Gran Rueda de Negocios, programada para las 3:00 de la tarde. La jornada hace parte del segundo día de actividades, denominado “Caquetá hace negocios”, que también incluye una agenda académica desde las 8:00 de la mañana y actividades relacionadas con el turismo y la economía regional.

Una vitrina para los productos hechos en Caquetá

El evento busca dar espacio a emprendimientos tanto rurales como urbanos, con una oferta que incluye productos transformados provenientes del campo caqueteño, artesanías indígenas y tradicionales y experiencias vinculadas al agroturismo.

La apuesta institucional parte de una idea sencilla: aumentar las posibilidades de que lo producido en Caquetá encuentre compradores dentro y fuera del departamento. Por eso, la feria no se limita a una exposición de productos, sino que incorpora una rueda de negocios destinada a generar contactos y posibles alianzas.

La programación comenzó el miércoles 30 de septiembre con la apertura de la vitrina comercial y el acto inaugural, seguido por “La Semilla del Caquetá”. Ese mismo día también se realizaron un reto de creación de contenidos denominado “Caquetá se vuelve viral” y “Caquetá Viste”, una muestra dedicada a la moda del departamento.

Para este jueves, además de la rueda empresarial, está prevista a las 6:00 de la tarde la actividad “Caquetá de Noche”, con la imposición de bandas y una noche de talentos. La feria busca así combinar la promoción comercial con la identidad cultural y turística del territorio.

Tres días para mostrar lo que produce el departamento

La tercera jornada, prevista para el viernes 2 de octubre, volverá a abrir la vitrina comercial a las 3:00 de la tarde. A esa misma hora comenzará “Descubre Caquetá”, una actividad que llevará experiencias turísticas en vivo a los asistentes.

El cierre está previsto para las 6:00 de la tarde con la elección y coronación de la XVI Reina Nacional de la Ecología y el Turismo, en una actividad que conecta la promoción turística con el cierre de la feria.

Bajo el lema “¡Y le apuesto a la paz!”, la Gobernación plantea el encuentro como un espacio para respaldar a comunidades campesinas, étnicas y reincorporadas y para promover nuevas oportunidades económicas.

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