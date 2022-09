 ¿El Esmad es más o menos la "nueva inteligencia" de Petro?

Por: Edgar Uruburu |

septiembre 23, 2022

A comienzos del año 2018 acababa de regresar al país y tuve una cita médica en una EPS ubicada cerca de la Avenida 68 con la Avenida El Dorado de Bogotá. Al salir me dirigía a un Centro comercial cercano cuando comencé a ver policías por todas partes y de un momento a otro me pareció que había una celebración especial pues volaban luces por todas partes…

No eran luces eran gases lanzados por agentes del Esmad, Escuadrón Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional. Habían llegado a intervenir en una manifestación estudiantil. Recuerdo que cerca a mi rostro pasaron “silbando” algunos objetos. No entendí realmente qué era hasta cuando me explicaron lo que eran gases lacrimógenos y bolas marcadoras, que si impactan en los ojos pueden ser letales. Corrí sin saberlo un peligro extremo pues muchas personas han perdido uno de sus ojos. Algunos encapuchados y otros vestidos normal corrían de lado a lado, unos lanzando pedazos de concreto que desprendían del piso y otros corrían pero tratando de huir de los acorazados que los perseguían.

Continué caminando hacia el centro de la ciudad cuando vi que mucha gente se dirigía a la parte trasera del centro comercial. Allí en una esquina un grupo de agentes del Esmad, creo eran como catorce, se abalanzaron sobre un diminuto joven: medía como un metro cincuenta y cinco, delgado, cabello negro algo rizado y ojos negros. Lo agarraron de brazos y piernas y comenzaron su caminata hasta una camioneta de la Policía que estaba estacionada sobre la Avenida El Dorado. Fue ahí cuando saqué mi celular y comencé a grabar. Prácticamente me metí en medio de los agentes, grabando la cara de desesperación de aquel joven que tenía todas las características de ser un estudiante.

Tenía suficiente información en esa grabación de la forma en que fue detenido y violentamente conducido aquel joven. Era evidencia de primera mano de cómo actúa la Policía para detener a una persona. Los agentes robocots pasaban sintiéndose muy poderosos y sin embargo no me impidieron grabar, pero mi falla fue ir un paso más allá. Quería grabar hasta el último instante en que el muchacho era introducido en la patrulla policial y poder tener la evidencia y tal vez ser “su salvación” pues hay declaraciones de muchas personas de que algunos de esos detenidos luego desaparecen. Recuerdo la versión de una amiga que me comentó que años antes su hija estudiante fue herida en una pierna y luego introducida en un vehículo policial, conducida al hospital de donde nunca salió con vida.

Mi error fue dar ese paso de más. Uno de los agentes le comentó a su superior y me quitaron el celular, violando la Ley pues esto no es permitido y aún peor porque aquel jefe de los Robocots borró las grabaciones que hice de la captura agresiva del muchacho. Me quedé cerca del lugar esperando a ver si pasaba alguien que pudiera ayudar para obtener la información del joven. Pasaron unos empleados del gobierno, con chalecos color naranja, creo de la Procuraduría o una entidad similar y les comenté lo sucedido, pero se hicieron los de la vista gorda.

Nunca pasó nadie que pudiera ayudar y siempre me he preguntado qué pasaría con aquél muchacho, a quien casi descuartizan con los jalonazos de los brazos “roboconianos” que lo trasladaban a la patrulla. Recuerdo que otras personas también grababan y espero que ello haya servido para identificarlo y que su familia tuviera conocimiento de su paradero. Con la ayuda de algunos miembros de la FLIP, Fundación para la Libertad de Prensa se trató de recuperar los videos, pero debido a que era un celular de bajo rango fue imposible.

Coloqué la denuncia por aquel hecho de la Policía y después de varios meses la respuesta de la Procuraduría fue que no era de su incumbencia, que la Policía tenía sus propias normas y lo reportarían para que se hiciera el procedimiento pertinente. Nunca supe nada más.

Ese día no sólo puse en peligro mi integridad física sino mucho más… Además de que fue violado mi derecho a la información y borrado la evidencia de una detención que a todas luces parecía no sólo arbitraria sino violenta. Sé que dentro de esas manifestaciones también se filtran vándalos, pero esa es una doble faceta. Unos son de verdad, ese es su comportamiento y otros, según dicen, son pagados por el mismo gobierno o por aquellos que tienen intención de que las manifestaciones pacíficas se conviertan en un caos…

¿Qué tan eficiente, consciente y humana fue la actuación de la Policía en ese caso y en muchos que seguramente se le parecen? Ese es uno de los puntos más criticados de esa fuerza especial llamada Esmad que pasaba infundiendo terror por las calles de 17 ciudades de Colombia. Sus uniformes acorazados y sus motos han avanzado en caravanas de ostentación de poder y miedo.

El Esmad fue creado en el año 1999 durante el gobierno de Andrés Pastrana y se refuerza durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez en el año 2007. El Esmad comenzó con muy pocos integrantes y hoy cuenta con más de cinco mil agentes. (1)

Los alcaldes locales de la mano con los gobiernos de turno fueron acrecentando el poder del Esmad. Es decir, cada día se fueron haciendo más y más (EsMás) poderosos y temibles para aquellos ciudadanos, trabajadores y todos quienes quisieran marchar para pedir y luchar por sus Derechos. Sin embargo, una gran parte de la población han apoyado al Esmad, sobre todo porque los Medios de Comunicación tradicionales han reforzado y apoyado las acciones de estos escuadrones para convencer a sus lectores, radio escuchas y televidentes de que ellos actúan “correctamente” para mantener “La ley y el orden”.

Pero en realidad estos escuadrones han sido acusados de violar constantemente los Derechos humanos y hasta el momento siguen siendo los vencedores. Pero ¿les llegó la hora? Los anuncios del Presidente Gustavo Petro para reformar al Esmad y la asignación del nuevo Comandante de la Policía Nacional (2) se convirtieron en la esperanza para que el Esmad pase de más a menos en su accionar violento y sea una Fuerza que en lugar de infundir miedo a la ciudadanía se convierta en su aliada para luchar contra la delincuencia organizada en pueblos, localidades y ciudades hasta alcanzar el nivel nacional que lleve a Colombia a ser un país seguro. (3)

Pero por ahora hay muchas dudas. Quedará esa parte oscura en la conciencia de aquellos que han actuado violentamente, ya sea impartiendo las órdenes, ejecutándolas o de quienes actúan por su instinto violento y fuera de la ley y se salen del cauce simplemente porque creen que por portar un uniforme tienen el poder en sus manos y lo utilizan desaforada e irracionalmente.

A pesar de los anuncios de los cambios en el Esmad ya el ministro de Defensa cumplió con lo anunciado y los campesinos e indígenas que invadieron tierras fueron desalojados por el “Esmad”. Lo que parecía una forma de presión subliminal con las amenazas de siempre: O salen por las buenas o los sacamos a las malas. El Presidente Petro dijo que el Esmad (o la Policía Nacional) dialogaría con los campesinos, pero el comienzo de este episodio no pinta nada bien. ¿Para los campesinos y los indígenas no se puede crear una verdadera Comisión de diálogo? ¿Dónde están las verdaderas bases de la Colombia humana que busca la verdadera paz? Pero hay que mirar quién lo dice y quién lo escribe pues de hecho ya se ha hablado que el periódico @elcolombiano está parcializado (4) y en contra del gobierno Petro.

Sin embargo, otras páginas mostraron videos de enfrentamientos violentos entre indígenas y el Esmad con versiones encontradas, una aseguró que se utilizaron armas de fuego y otra que sólo se usaron gases lacrimógenos. (5) (6)

Se sigue hablando del tema y el presidente anuncia cambios importantes en las políticas de cómo debe ser “la nueva Inteligencia” militar para lograr la Paz completa, lógicamente con la inmediata reacción de quienes están a favor y en contra de las propuestas del gobierno actual. Ejemplo de ello es lo expresado por el Presidente en entrevista a Caracol Televisión y los comentarios de una y otra parte. (7)

En otras “Notas” seguiremos comentando sobre el tema del verdadero significado de “Inteligencia” (8) (9) y cómo se ha manejado (como estrategia del Estado, policial, militar y hasta política). En Colombia no se le ha prestado la debida atención, cuando debería estar a la orden del día por ser un punto clave pues de él dependen no solamente el bienestar, la seguridad, la tranquilidad y la paz de todos los ciudadanos, incluidos los de a pie, sino de todo el territorio nacional y del Estado colombiano.

