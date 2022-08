El director de la Policía tiene lista la reforma para cumplir la promesa de campaña de Petro aunque muchos no están de acuerdo. El Gr. (r) J. Carlos Buitrago analiza

.Publicidad.

Los días del Esmad, el Escuadrón Móvil Antidisturbios, están contados. El nuevo director de la policía, general Henry Sanabria, ya tiene casi lista la nueva estructura de esa fuerza de choque que se convirtió en eje de controversia nacional durante las duras protestas sociales del año pasado.

Ya no se llamará Esmad, será la Unidad de Diálogo y Acompañamiento, con personal formado en derechos humanos y con armamento de disuasión no letal. Incluso las tanquetas ya no serán de choque, algunas se convertirán en ambulancias para atender a los policías y manifestantes que así lo requieran.

-Publicidad.-

Para el general en retiro Juan Carlos Buitrago, quien vistió el uniforme policial durante 33 años, lo más importante es que el gobierno Petro desactive la protesta social para que no se den escenarios de confrontación. En entrevista, el oficial analiza como será el nuevo Esmad:

Publicidad.