Él es el joven que creo Maybelline la marca de maquillaje gringa, favorita de los colombianos

Muchas mujeres consideran el maquillaje algo fundamental en sus vidas, estos productos que se han ido creando con el paso de los años son importantes en la industria y existen varias empresas muy exitosas. La competencia es basta pero para todas las marcas hay compradoras, pues aunque los hombres ya están incursionando bastante es ese mundo es el sexo opueto quien lidera las compras en ese nicho. Una de las opciones más populares y respetadas en Maybelline.

Es una marca tan respetada que supermodelos como Gigi Hadid han lanzado su propia línea de maquillaje con ellos. Sin contar a la también respetada modelo Adriana Lima y a la estrella del pop Jennifer López mejor conocida como J.Lo. En cualquier caso es una empresa con todos los componentes de éxito. Tiene altos ingresos anuales, se vende en muchos lugares del mundo y es lo suficientemente reconocida como para que muchos al oír su nombre sepan de qué se trata la empresa así no compren allí.

Así se creó Maybelline en Estados Unidos

Esta icónica marca fue creada nada más y nada menos que por un joven farmacéutico de solo 19 años en 1915. Su nombre era Tom Lyle Williams, quien inspirado por su hermana mayor Mabel creó una especie de máscara de pestañas. El notó que ella mezclaba vaselina con polvo de carbón y se lo aplicaba a las pestañas, dándoles un aspecto más oscuro. Ya que accidentalmente se quemó las pestañas y las cejas con el fuego de la cocina.

Su hermano empezó a crear este producto y a venderlo localmente por correo lo que fue todo un éxito y decidió nombrarlo Maybellline, en honor a su hermana. Luego, al ver que era una buena idea en 1917 la compañía produjo 'Maybelline Cake Mascara', que se trataba del primer cosmético moderno para los ojos o mejor dicho, la primera pestañina del mundo. Más adelante en 1960 crearon una máscara a prueba de agua llamada Ultra Lash.

Primera mascara de Maybelline

Sus cambios de dueño que la incluyen ahora en el catálogo de marcas de L' Oréal

Cuando una marca es tan innovadora y al mismo tiempo exitosa llama la atención de diferentes compradores o empresas más grandes. Este caso no fue la excepción y en 1967 la empresa fue vendida por Williams a Plough, Inc, siendo trasladada a Little Rock, Arkansas, donde se encuentra hoy en día una de sus fábricas. Sin embargo, el cambio de dueños fue una constante en los siguientes años y en 1990, Shering-Plough vendió Maybelline a una firma de inversión llamada Wasserstein Perella, y la sede se trasladó a la ciudad de Nueva York.

Estos nuevos dueños impulsaron la empresa gracias a que contrataron a Lynda Carter como coordinadora de moda y belleza, quien también apareció en diferentes anuncios. Y el famoso eslogan "Está en ti. Está en Maybelline" fue creado en 1991. Aunque, su crecimiento, fama y éxito hicieron que una gran empresa le pusiera el ojo a Maybelline. Fue así como en 1996 fue adquirida por la compañía francesa de L' Oréal. Esta nueva adquisición le ayudó a la empresa a acceder a mercados de masas de cosméticos.

En la actualidad sigue perteneciendo a esta empresa y ha conquistado sobre todo el nicho de las mujeres jóvenes, posicionándose como la marca preferida de las chicas entre 13 y 25 años. Sin embargo, Maybelline New York, ha ampliado su alcance para incluir a todas las mujeres. La esencia de esta marca radica en su espíritu vanguardista pues siempre va en congruencia con las tendencias.

Además si hablamos de cifras los ingresos anuales de Maybelline New York son de 2600 millones de dólares. Según Zippia Maybelline New York tiene 4,118 empleados y la relación de ingresos por empleado es de $631,374. Por lo que sí, si es una de las marcas de maquillaje más cotizadas y exitosas del mundo.

