El error que están cometiendo los Char con los hinchas del Junior

Junior de Barranquilla, con una inversión de 28 millones de dólares, es el equipo del fútbol colombiano que mejor se reforzó para el 2022. Aunque no va a jugar Copa Libertadores, contrató a monstruos como Miguel Ángel Borja, quien aterrizó desde Brasil. Los críticos más acérrimos de los Char dicen que es innecesario y un verdadero desperdicio gastarse ese dineral si no existe participación en Libertadores. Por eso el clima en Barranquilla, después del desastroso año 2021 en donde no obtuvo ningún título, es más bien frío.

Por eso, ha sido noticia que apenas se hayan vendido menos de 700 abonos a pesar de la inversión. Por eso, el público barranquillero ha criticado abiertamente la manera en la que han vendido los abonos. En este trino queda esbozado esa inconformidad:

Por favor, @JuniorClubSA coloquen puntos de ventas de abonos por lo menos en las Olímpicas principales de la ciudad. Que no dependa todo de la virtualidad y la tienda de Junior. — La Página Rojiblanca (@LPRojiblanca) January 10, 2022