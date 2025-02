El error del Banco Mundo Mujer con sus clientes que le costó $200 millones

.Publicidad.

El Banco de la mujer conocido también por sus siglas como WWB (Women's World Banking) se creó en 1975 como una fundación para apoyar emprendimientos de mujeres solteras, cabezas de familia y pobres. En Colombia aterrizó en 1985. Décadas después, en 2025, fue investigada por la Superintendencia Financiera de César Ferrari.

La pesquisa de la Superfinanciera

Sin que lo notaran, a miles de clientes del Banco Mundo Mujer que estaban pagando créditos para emprendimientos, entre el 1 de octubre de 2022 y el 31 de marzo de 2023, la entidad financiera, liderada por José Vicente Velasco Melo, les cobró intereses moratorios con tasas de interés de usura, es decir, la antigua fundación fue abusiva mediante cobros más altos a los autorizados y ese error les costará millones.

Todo comenzó el 28 de febrero de 2024 en un monitoreo de la Superintendencia Financiera, dirigida por César Ferrari. La entidad identificó algunos posibles incumplimientos en el cobro de intereses.

Cinco meses después, el 30 de julio de 2024, la superintendente Delegada para Intermediarios Financiero, Sandra Stella Santos Quinche, le formuló pliego de cargos al Banco Mundo Mujer S. A. por incurrir en posibles infracciones frente a los límites en las tasas de interés de los microcréditos otorgados, prestamos su mayoría enfocados a mujeres y a población con pocos recursos.

Sin demora, el Banco Mundo Mujer con José Vicente Velasco Melo, en respuesta del 5 de agosto de 2024 a la Superintendente Delegada, admitió que se les cobró a unos clientes, en un periodo determinado, tasas de interés superiores a las autorizadas y que en forma voluntaria el mismo Banco había informado la situación a la Superfinanciera.

Explicaron también que pusieron en marcha un plan para notificar a los clientes afectados, que reintegraron el valor pagado y por último establecieron controles para evitar que hechos similares se repitieran en el futuro.

El Banco Mundo Mujer dijo además que era la primera vez que ocurría lo que llamaron “error operativo”, que no era una práctica recurrente y que el mayor cobrado fue de $ 124,47 a 311.258 préstamos en el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2022 y el 31 de marzo de 2023.

Al respecto, en su investigación, la superintendente Delegada para Intermediarios Financiero, Sandra Stella Santos Quinche, encontró que el Banco Mundo Mujer cobró intereses en exceso que sumaron $ 38.743.424 y eso implicó que se hiciera el proceso de devolución. Donde se reintegró un total de $ 77.486.848 a los clientes, por ser la suma entre los intereses y la sanción impuesta; pero el tema no terminó allí.

(Fuente: Superintendencia Financiera)

La mano dura de la Superintendente Delegada

Para la Superintendente Delegada, el cobro de una tasa de interés superior a la autorizada, lesiona la confianza de los clientes. Usuarios que esperan prestamos de acuerdo a la ley.

Aunque el Banco reconoció su “error operativo”, reintegró el monto cobrado de más, no se salvó de la sanción de $ 200 millones que debe pagar al Tesoro Nacional, multa impuesta por la Superintendente Delegada porque según ese Despacho, no se advirtió ni se pudo inferir la existencia de eventos irresistibles ajenos al Banco que le impidieran evitar los errores cometidos.

En otras palabras, la Superintendencia no halló hechos que le permitieran considerar que la infracción en la que incurrió el Banco hubiera sido originada por un fenómeno exterior a su actividad, un acontecimiento que no se hubiera podido prever y usó la mano dura que cayó sobre la gestión del presidente del Banco Mundo Mujer, José Vicente Velasco Melo, que podía apelarla, pero al parecer, no optaron por ese camino.

Un Banco que nació para apoyar con microcréditos para mujeres y emprendedores

Sin duda, esta es una dura prueba para el Banco Mundo Mujer, entidad financiera especializada en microcrédito e inclusión financiera, que desde hace 29 años atiende a la población de los estratos 1, 2 y 3 en el mercado colombiano, en otras palabras, se enfoca en préstamos a pobres.

Promover el empoderamiento, autoestima e independencia de las mujeres ha estado en las prioridades de la entidad desde que durante la primera Conferencia de Naciones Unidas sobre la Mujer en 1975 surgió la idea de crear Women’s World Banking (Banco Mundial de la Mujer) en Estados Unidos.

Con esta misma filosofía, la misión de fomentar la participación de las mujeres empresarias y facilitar el acceso al crédito bancario a población excluida, diez años después, en 1985, nació la Fundación Mundo Mujer en Popayán, en el Departamento del Cauca, como una Organización No Gubernamental (ONG).

En diciembre de 2014, la Superintendencia Financiera, dirigida entonces por Gerardo Hernández, autorizó que la ONG operara como un banco y desde febrero de 2015, abrió sus puertas como Mundo Mujer el Banco de la Comunidad.

El pasado 7 de enero de 2025, la misma Superintendencia sancionó al Banco Mundo Mujer, aunque durante el largo proceso su presidente José Vicente Velasco Melo insistió en que no se le debía cobrar un peso de multa ni castigar porque la entidad había informado el error operativo que originó el cobro de intereses más altos de lo autorizado.

No se trató de una práctica, se dijo en su momento, no fue nada premeditado, sino un error en el sistema informático que confundió el número asignado a las tasas de interés con otro valor y apenas lo detectaron, lo corrigieron inmediatamente.

