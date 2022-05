El duro golpe que le está dando la vida a Isabella Santodomingo

.Publicidad.

“Caí en la trampa de la vanidad” dijo Isabella Santodomingo en sus redes sociales hace algunos días donde inició haciendo esa confesión de 6 minutos que terminó en lágrimas. En su video, la actriz contó que desde que cumplió 50 años se empezó a preocupar por su apariencia física, como nunca antes lo había hecho. “ yo que siempre he sido la más comunicativa, la que quiere ayudar a través del humor, y no tenía compasión para mi, no me gustaba como me veía, odiaba como me sentía” en su relato revela no solo la solución y ayuda que buscó, sino lo acompañada que se sintió cuando supo que no era la única mujer que atravesaba por lo mismo. Ante el apoyo que recibió en sus redes sociales, la actriz se animó a seguir compartiendo contenido relacionado a su proceso.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Isabella Santo Domingo (@isabella.santodomingo)

