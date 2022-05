Lamberle al poderoso: la técnica de César Augusto Londoño para llegar al éxito

.Publicidad.

César Augusto Londoño fue uno de los pocos periodistas colombianos que, contraviniendo cualquier ética y lógica el periodista manizalita criticó al Deportivo Independiente Medellín por su decisión de no ir a jugar a Montería, contra Jaguares, debido al paro armado que decretó el Clan del Golfo y que han tenido sitiada a todo el departamento de Córdoba y buena parte de la Costa Norte del país.

En este trino César Augusto volvió a demostrar su devoción por la dirigencia deportiva de este país con estos trinos que le han traído más de una crítica:

Grave y mal precedente, que el Medellín por su cuenta, sin consultar a Dimayor ni a las autoridades, decida no viajar a Montería para su partido. El Alcalde de la ciudad y las autoridades garantizaron la seguridad del equipo. Son situaciones que se deben conversar. @DIM_Oficial — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) May 7, 2022

Yo no estoy diciendo que el partido se debió jugar. Pero si las condiciones lo impedían, la decisión la debió tomar Dimayor y no el Medellín inconsultamente. Había que hablarlo antes, o si no mañana cualquiera se niega a jugar por una u otra razón.

A muchos les cuesta entender — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) May 7, 2022

Esta encendida defensa a la DIMAYOR no es más que la costumbre de César Augusto de servirle bien a los que le pagan el sueldo. Por quedar bien con Gustavo Serpa, presidente de Millonarios y hombre fuerte del Grupo Prisa, dueños de Caracol Radio, Cesar Augusto, a los 62, no patea la lonchera y puede, por ejemplo, esbozar todo un argumento enrevesado para demostrarle al país que Gamero puede ser el técnico indicado para dirigir la selección o que la culpa de la eliminación de la selección no es de Reinaldo Rueda ni de directivos como Jesurún sino de jugadores tan espectaculares, tan magníficos como Luis Diaz, estrella en el mejor equipo del mundo, el Liverpool, Luis Sinisterra, figura en el Feyenoord, estrella de uno de los equipos finalistas en Europa y Santos Borré, goleador con el finalista de la Europa League.

César Augusto es de los periodistas que se hacen amigos de los presidentes de los clubes, por algo tiene fotos, en plena fiesta, con Jaime Pineda, dueño del Once Caldas. ¿Con qué objetividad le va a dar palo a la dirigencia del fútbol colombiano si es amigo de Jaime Pineda? Un nivel de cercanía le hace daño al oficio. A él seguramente le irá bien, nadie lo sacará de su trabajo, pero los que pierden siempre serán los escuchas que están condenados a un periodismo amañado.