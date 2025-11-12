El nuevo Superservicios entró pisando duro, escuchó a los usuarios y castigó a Enel con multa

No resultaron los recursos legales de la multinacional italiana, Felipe Duran reconfirmó la multa de $ 433 millones por no prestar el servicio de luz a 5268 clientes

Hace poco llegó a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios Felipe Durán con un perfil más político que técnico. Intentó por segunda vez ser elegido alcalde de Zipaquirá como candidato del Pacto Histórico pero perdió por un puñado de votos en una plaza controlada por la política tradicional. Encontró espacio en el gobierno Petro y ocupó cargos como Superintendente delegado de la Superservicios, aunque antes trabajó en el consejo y alcaldía de Zipaquirá y finalmente coronó tras la renuncia de Libardo Yanod Márquez . Es la cabeza de una Superintendencia clave para Petro porque tiene la vigilancia de las tarifas de luz y de los temas servicios públicos, así que la instrucción es mano firme con las empresas para cumplirle a los usuarios.

Durán mostró su talante con la confirmación de una multa contra Enel por la interrupción del servicio de la luz a 5268 usuarios Girardot, Fusagasuga, la Cabrera y otros municipios de Cundinamarca. La intermitencia empezó en agosto del 2021 y continuó. La queja escaló y el primer Superintendente de servicios del gobierno Petro, Dagoberto Quiroga que arrancó en septiembre del 2022 abrió la investigación.

En los testimonios recopilados por la Superservicios los usuarios se lamentaron deber pagar por un servicio de luz que se interrumpía con frecuencia. En efecto, quejas como: “se siguen presentando fallas en el suministro de energía e intermitencias constantes en más de 10 oportunidades, y suspensiones del servicio por más de 24 horas, sin una reducción considerable en los consumos de energía que factura la empresa”.

Enel superó el límite de 360 horas de duración de interrupciones y debía pagar un poco más de $433 millones como multa. La multinacional en cabeza de Francesco Bertoli interpuso un recurso de reposición con explicaciones como que las fallas en la prestación servicio obedecían a factores externos a la empresa, razón por la cual no debían ser sancionados.

Quiroga fue reemplazado por Yamid Márquez en septiembre del año pasado y con la información recopilada insistió en la multa. Enel dio una batalla legal que resultó fallida porque el nuevo el nuevo Superservicios, Felipe Durán, confirmó la sanción en la Resolución No 20252400471005 emitida el 30 de septiembre de 2025.

Vea también: El error en el valor de un celular en la tienda virtual de Enel que se le volvió una multa

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.