"Son unos ídolos de barro": Carlos Antonio Vélez arremete contra la selección Colombia masculina

Con la clasificación de la selección Colombia femenina a la final de la Copa América, las comparaciones con la selección masculina empezaron y varios periodistas les sacaron los trapitos al sol a James, Ospina y Cuadrado. Es que ellos, con todas las comodidades, no fueron capaces de clasificar a la Copa Mundial de Qatar y las chicas superpoderosas, sin siquiera una liga profesional, ya están en la cita orbital de Australia y Nueva Zelanda 2023 y en los Juegos Olímpicos de París en 2024.

Por esa razón, Carlos Antonio Velez salió a opinar, y no se guardó nada en contra de la selección Colombia. "Tuvieron que pasar 21 años para volver a jugar una final de Copa América (...) lo que no pudieron hacer muchos 'ídolos de barro'" fueron las palabras del comunicador en uno de sus trinos donde felicitó a las futbolistas.

Tuvieron q pasar 21 años y que aparecieran las mujeres para volver a jugar una final de Copa America en fútbol. Aseguran además Mundial y Olímpicos… lo q no pudieron hacer muchos “ Ídolos de Barro” lo lograron ellas…Felicidades! https://t.co/usFmT2aRHP — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) July 26, 2022

Y es que no es un secreto que el fútbol masculino está viviendo un momento oscuro en el país, y no solo con la selección Colombia. Los equipos de la liga local hace años que no son protagonistas de competencias internacionales y el fracaso año tras año es más una certeza que una duda. Por eso las fuertes críticas hacia los futbolistas.

La selección Colombia femenina tendrá el examen final este sábado 30 de julio en Bucaramanga, donde se enfrentará al ganador entre la selección brasileña y la paraguaya. Es la segunda vez que la tricolor logra clasificar a la final de torneo, repitiendo lo conseguido en la Copa América del año 2014 que se realizó en Ecuador.

