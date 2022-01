El dolor de Uribe por los falsos positivos de Soacha

.Publicidad.

"Al llegar a Soacha, se me revive el dolor de los falsos positivos", dice en un video el expresidente durante su visita al sector del sur de Bogotá en su camino de volanteo para apoyar su partido, el Centro Democrático. Las respuestas a su visita no se hicieron esperar en redes.

La JEP certificó que no fueron 2248 sino 6.402 los muchachos que cayeron a manos del ejército durante el gobierno de la Seguridad Democrática. Los llamados Falsos Positivos. Con su visita la gente no pudo dejar de recordar el 7 de octubre del 2008, cuando el mismo Uribe, Presidente de la República, dijo una frase que aún recordarla pone los pelos de punta: “El Fiscal General de la Nación aseguró que los jóvenes desaparecidos de Soacha fueron dados de baja en combate, no fueron a recoger café, iban con propósitos delincuenciales y no murieron un día después de su desaparición, sino un mes más tarde”.

-Publicidad.-

Otro de los episodios que volvieron a la memoria con su visita fueron las declaraciones de Uribe en 2015, por la que terminó con una demanda, a las madres de Soacha donde decía que sus hijos, víctimas del Estado, estaban involucrados en actividades ilegales.

5. Reunión con las madres de Soacha. pic.twitter.com/p5QFflZ6Ss — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) June 25, 2015

Publicidad.

Algunas reacciones de su visita:

Observar a Álvaro Uribe en Soacha, es como ver a Hitler repartiendo volantes es Auschwitz. Cínico, indolente e hijueputa en Crocs. — matador (@Matador000) January 30, 2022

“Al llegar a Soacha se me revive el dolor de los falsos positivos”: Álvaro Uribe, el siempre cínico. pic.twitter.com/fMDzALkj2J — Mr.Trouper (Sebastián Díaz) (@Mr_trouper) January 29, 2022

La presencia de Álvaro Uribe Vélez en Soacha es un absoluto descaro y un acto de revictimización con las madres de jóvenes víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Más de 6.402 falsos positivos en su mandato, lo cual no podemos olvidar. ¡Verdad, justicia y reparación! pic.twitter.com/0td0PpecsE — Heidy Sánchez Barreto 💛💚 (@heidy_up) January 29, 2022

Uribe en Soacha atribuye ‘falsos positivos’ al narcotráfico y dice que “empañaron la política de ‘seguridad democrática’”. Nueva ofensa a memoria de las víctimas de estos crímenes de lesa humanidad que se perpetraron como parte de la ‘seguridad democrática’. Lágrimas de cocodrilo — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) January 29, 2022