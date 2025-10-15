Golpeado por la vida, rechazado en Cali y en Ecuador, donde no creyeron en su talento, encontró su revancha vistiendo la camiseta de la Selección Colombia

En la perla del Pacífico no solo brillan sus playas o carnavales, pues Tumaco también se ha convertido en la cuna de estrellas de la Selección Colombia. De allí provienen jugadores icónicos como Willington Ortíz, Pablo Armero, Víctor Ibarbo, Jaminton Campaz o la nueva promesa del país: Néiser Villarreal.

El joven delantero de 20 años viene sorprendiendo al mundo del fútbol con sus goles y actuaciones, como ocurre actualmente en el Mundial Sub-20.

El tumaqueño, que hoy es uno de los goleadores del certamen disputado en Chile, ha tenido que enfrentarse a la dureza de la vida desde niño. Con apenas seis años perdió a su padre, a quien le dedica cada gol que marca y por quien suelta cada lágrima tras una victoria. Tal como ocurrió ante Sudáfrica o frente a España, cuando anotó un triplete histórico.

“Ney”, como ha pedido ser llamado en honor a su ídolo Neymar, cree firmemente que su papá lo acompaña desde el cielo, viendo cada uno de sus partidos. Un golpe del que pocos logran levantarse, pero que él transformó en su motor para seguir adelante. Quizás fue esa misma fuerza la que lo motivó a dejar las aulas para entregarse por completo a las canchas.

La decisión de Néiser Villarreal de dejar los estudios por seguir su pasión

Como ocurre con muchos amantes del fútbol, Néiser tomó la decisión de abandonar sus estudios para perseguir el sueño de ser futbolista cuando tenía apenas 12 años. En un inicio, parecía una mala elección, pues las cosas no salieron como esperaba: fue rechazado en Boca Juniors de Cali e incluso viajó hasta Ecuador para probar suerte, pero en ningún lugar se abría la puerta que tanto anhelaba.

El primer club que le dio la oportunidad fue Águilas Distrital de Cali, donde empezó a mostrar su talento. Allí conoció a Édgar Moreno, director deportivo de Millonarios, quien sin pensarlo dos veces se lo llevó al equipo ‘Embajador’.

En Bogotá comenzó a hacerse un nombre, hasta que en 2023 Alberto Gamero lo llamó al primer equipo, dándole la oportunidad de debutar oficialmente. Sin embargo, lo que parecía el inicio de un cuento de hadas terminó convirtiéndose en una pesadilla. No logró destacar, no tuvo continuidad y una lesión de rodilla terminó por complicar su proceso.

Néiser junto a Falcao, a quien considera su maestro.

Esa lesión, sumada a las tensiones con el club, fracturó su relación con Millonarios. Incluso, el infortunio casi lo deja por fuera del Mundial Sub-20, tras haber sido la gran figura del país en el Sudamericano Sub-20 disputado en Venezuela, donde marcó 8 goles y dio 4 asistencias.

El presente espléndido del tumaqueño con la Selección Colombia en el Mundial Sub-20

Aunque no logró consolidarse en Millonarios —aun con el apoyo de Falcao—, Néiser encontró en César Torres un apoyo incondicional. Antes de la cita mundialista, el joven publicó una foto con la camiseta del América de Cali, lo que causó la furia de los hinchas embajadores. A raíz de la presión, el jugador llegó a pensar en renunciar al Mundial Sub-20.

Sin embargo, Torres nunca dudó de su talento y lo convenció de continuar. El delantero aceptó y hoy vive su mejor momento. Aunque se fue en blanco durante la fase de grupos, ha sido decisivo en los octavos y cuartos de final, donde suma 5 goles.

Su desempeño ha despertado el interés de varios clubes internacionales. Hasta hace poco se creía que, tras terminar contrato en noviembre, llegaría a Brasil; sin embargo, su buen rendimiento en el Mundial podría llevarlo a dar el salto a Europa.

Néiser Villareal frente a España, donde marcó su triplete.

Aun cuando no podrá disputar la semifinal del torneo, la huella de Néiser Villarreal ya es imborrable. Su historia, marcada por la pérdida, el esfuerzo y la resiliencia, pinta para ser la de una futura estrella de la Selección Colombia… ojalá no sea fugaz, y mantenga el brillo que lo trajo hasta aquí.

