- El documental de Netflix sobre los secretos no contados del rescate de los niños perdidos en la selva

En mayo de 2023 la noticia del accidente aéreo de una avioneta, en la que se transportaba una mujer indígena en compañía de sus 4 hijos, conmocionó a Colombia. La aeronave fue encontrada dos semanas después de que el piloto reporto la emergencia, en el lugar solo estaban los cuerpos del piloto, un pasajero y Magdalena Mucutuy, la madre de los niños. Esta historia que volcó al país a poner los ojos en la selva colombiana con la esperanza de encontrar a los niños con vida, es contada desde la perspectiva de los rescatistas en el nuevo documental 'Los niños perdidos' del gigante de streming, Netflix.

Dirigido por el ganador del Oscar, Orlando von Einsiedel (Los cascos blancos, Virunga), junto al colombiano, Jorge Durán, y la británico-peruana, Lali Houghton, el documental relata la sorprendente historia de supervivencia de los hermanos Mucutuy y de su heroico rescate.

El documental presenta testimonios de primera mano y material de archivo de quienes arriesgaron sus vidas para buscarlos, entre ellos el Ejército colombiano, rescatistas indígenas voluntarios y familiares de los niños. Desde el momento en que fue hallada la avioneta, comenzó una incesante búsqueda con el objetivo de hallar a los menores de edad. Pañales, tijeras, una toalla, unos tenis y la tapa de un tetero, sumado a huellas frescas, fueron las pistas que siguieron los soldados e indígenas.

Los menores son Lesly Mucutuy (14 años), Soleiny Mucutuy (9 años), Tien Noriel Ronoque Mucutuy (4 años), y Cristin Neriman Ranoque Mucutuy (quien cumplió 1 año estando en la selva).

Una de las frases más conmovedoras, y que mueve fibras, la dijo uno de los hombres que hizo parte del cuerpo rescatista conformado por soldados y miembros de la comunidad indígena: "lo más cercano a hacer una vida es salvarla". Esta fue la motivación para encontrar a los 4 niños.

Los niños perdidos es una extraordinaria y dramática historia que celebra el esfuerzo humano, el trabajo en equipo y el conocimiento indígena, desentrañando los misterios de la selva amazónica.

“Siempre es crucial tratar las historias que involucran tragedias humanas dolorosas con el profundo respeto y la sensibilidad que merecen. Me atrajo esta narrativa en particular porque estaba claro que dentro de ella había muchos destellos de una increíble resiliencia y fortaleza humana, no solo en la lucha de los niños por sobrevivir solos en la selva, sino también en la forma en que los rescatistas indígenas y el Ejército lograron superar sus diferencias y temor para unirse en una misión peligrosa y épica para rescatar a los niños”, dijo Orlando von Einsiedel.

El 12 de noviembre en la Cinemateca distrital de Bogotá se realizó una proyección especial a medios en la que estuvo presente Las 2 orillas. En este espacio de Netflix no sólo fue reproducido el documental, sino que además se realizó un panel en el que estuvo presente el director y los co-directores, allí revelaron los detalles detrás de la producción.

comentaron que a medida que iniciaron a recopilar el material de archivo para construir la historia, se dieron cuenta que era escaso y decidieron recurrir a la recreación de momentos clave. Además de realizar entrevistas profundas a los rescatistas para así ser lo más fieles posible a los hechos.

A su vez, tenían el gran reto de vincular a los rescatistas indígenas voluntarios como profesores de su cultura y mostrar la selva con una identidad de ser superior con la que la identifican. Este revelador documental llegará al catalogo del gigante de streaming el 14 de noviembre.