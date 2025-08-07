 El doble rol del subdirector de pensiones: funcionario y abogado en casos contra el Estado

El doble rol del subdirector de pensiones: funcionario y abogado en casos contra el Estado

Félix Córdoba debe su nombramiento en el ministerio de trabajo a su cercanía con el ministro Antonio Sanguino

Por:
agosto 07, 2025
El doble rol del subdirector de pensiones: funcionario y abogado en casos contra el Estado

Anuncios.

Félix Antonio Córdoba Gómez, actual subdirector de pensiones contributivas del Ministerio de Trabajo, y delegado del ministro de trabajo, Antonio Sanguino Páez, en la Junta Directiva de Colpensiones, sigue figurando en casos contra esta entidad, a pesar de estar vinculado como funcionario de Mintrabajo desde junio de este año. Córdoba Gómez, especialista en derecho de la seguridad social de la Universidad Javeriana, también continúa ofreciendo sus servicios en la firma de abogados y profesionales

www.pensionesebien.com. Según la publicidad del sitio web, la firma ofrece servicios para lograr traslados de fondos privados a Colpensiones. Además, el sitio mantiene publicidad en Facebook: https://www.facebook.com/watch/?v=317390739135619

- El doble rol del subdirector de pensiones: funcionario y abogado en casos contra el Estado

Entre los servicios que ofrece la firma, que tiene más de 17 años en el mercado, se encuentran el traslado a Colpensiones y la indemnización de perjuicios para pensionados de ahorro individual que consideren haber quedado mal pensionados por falta de información.

Anuncios.

Félix Córdoba tomó posesión de su cargo como funcionario público en el Ministerio de Trabajo el pasado mes de junio gracias a su cercanía con el ministro, Antonio Sanguino. Entre los casos que se tiene conocimiento que manejó hasta noviembre de 2024 se encuentra el proceso ordinario número 17380 3105 002 2023 00980 en el circuito laboral de La Dorada, Caldas. En este caso, el demandante es Félix Antonio Gómez Calderón y el demandado es la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones).

Le podría interesar: El magistrado de los escándalos políticos más sonados definirá el futuro del ministro Antonio Sanguino

Compártelo
Inscríbete al boletín de Las2orillas
Etiquetas: , ,
0
Los Pinilla, la familia santandereana que se hizo rica en Bogotá con sus mercados Zapatoca

Los Pinilla, la familia santandereana que se hizo rica en Bogotá con sus mercados Zapatoca

Una isla que nació en la mitad del Amazonas tiene enfrentado a Petro con el gobierno de Perú 

Una isla que nació en la mitad del Amazonas tiene enfrentado a Petro con el gobierno de Perú 

El conflicto entre Colombia y Perú, que puede escalar, coge al país sin embajador

El conflicto entre Colombia y Perú, que puede escalar, coge al país sin embajador

La nueva moneda de 20 mil con la que Colombia celebra los 500 años de Santa Marta. Así se consigue

La nueva moneda de 20 mil con la que Colombia celebra los 500 años de Santa Marta. Así se consigue

Los comentarios son realizados por los usuarios del portal y no representan la opinión ni el pensamiento de Las2Orillas.CO
Lo invitamos a leer y a debatir de forma respetuosa.
-
comments powered by Disqus