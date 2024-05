El día que Maná rechazó grabar con Shakira y Alejandro Sanz, para terminar "torturándose"

.Publicidad.

En una entrevista reciente, de promoción por su nuevo disco Las mujeres ya no lloran, Shakira contó que “La tortura”, el famoso reggaetón que se terminó convirtiendo en uno de los mayores éxitos de su carrera, no tenía a Alejandro Sanz como primera opción de invitado. Según la barranquillera, ella quería a Maná en esta canción. Pero también reconoce que cuando ella lanzó esta canción las fusiones entre reggaetón y pop no eran tan comunes, así como tampoco lo era la tendencia de hacer colaboraciones entre artistas.

También remarcó que Maná la invitó a ella para hacer la canción “Mi verdad”, una balada que se convirtió en el primer sencillo y en uno de los mayores éxitos de su disco Cama incendiada, que presentaron en 2015 y también fue es recordado por el éxito “La prisión”.

Ahora, con el tiempo, Shakira entiende que fue la mejor solución. No sólo aplaude el éxito de la versión su amigo Alejandro Sanz, sino que recuerda cómo fue esta canción la que le abrió las puertas en España, un país donde existían muchos prejuicios con el reggaetón.

El reggaetón que sí grabó Maná, que no fue el de Shakira y Alejandro Sanz

En los últimos años, Maná ha lanzado reversiones de sus canciones más clásicas y parece que en algún momento todas saldrán juntas en un disco con invitados.

Entre las figuras estelares que acompañan este proyecto pueden mencionarse Sebastián Yatra, Alejandro Fernandez, Pablo Alborán, Christian Nodal y Nicky Jam. Con quienes en 2019 rehicieron su clásico "De pies a cabeza".

La versión reggaetónera del éxito despertó amores y odios, pero también consiguió apróximadamente 100 millones de vistas en Spotify y YouTube. También tuvo amplia difusión en radios comerciales.