Todo lo que tiene que saber de Keane, la famosa banda inglesa que se presentará en Bogotá

Son famosos por sus éxitos "Somewhere only we know" y "Everybody is changing", que este año cumplen veinte años.

Poco antes de que MTV despareciera, casi por completo, de nuestras vidas y mientras la cadena intentaba resistir la llegada del internet con realities horribles que les generaron rating hasta que abusaron de la fórmula, aparecieron algunas agrupaciones pop con proyectos solidos que perduran hasta la actualidad. Paramore, Maroon 5 o MGMT. Entre esas agrupaciones estaba Keane, que entró con tanta fuerza, que su álbum debut Hopes And Fears es considerado una de las grandes obras del rock y el pop de los últimos 20 años.

Precisamente 20 años es que es está cumpliendo ese disco que tenía clásicos como “Somewhere only we know”, “Everybody is changing” o “This is the last time”.

Pero ese no fue el único éxito de la banda inglesa oriunda de la población de East Sussex, sino que sus primeros cuatro discos de estudio fueron éxitos absolutos y fueron número uno en ventas en su país. No sólo eso, Hopes And Fears vendió dos millones y medio de CD, en sólo el primer año de su lanzamiento.

En estos álbumes, también se recuerdan otros grandes éxitos como “Is it any wonder?”, “Crystal ball”, “Perfect symmetry” o “Sovereign light café”.

¿Cómo fueron los inicios de Keane?

Aunque la agrupación tuvo su primer gran momento de gloria con la salida de su álbum de 2004, en realidad se habían formado en 1995 con el guitarrista y vocalista Dominic Scott como protagonista de la banda. Dos años más tarde, él dejó la banda y fue reemplazado por Tom Chaplin, quien sigue al frente hasta la actualidad.

Un dato curioso de la banda es que uno de sus miembros fundadores, Tim Rice-Oxley fue convocado en los inicios de Keane para formar parte de Coldplay. Pero que el músico rechazó la oferta, para no abandonar este proyecto musical que años más tarde lo haría famoso.

En la actualidad, Keane está formada por el cantante Tom Chaplin, el guitarrista Jesse Quin, el pianista Tim Rice-Oxley y baterista Richard Hughes. Una de las mayores particularidades de Keane, es que la agrupación no tiene bajista.

Este año harán una gira por Sudamérica recordando los 20 años de su debut Hopes And Fears y promocionando la versión de aniversario de su disco. El 23 de noviembre de 2024 será el momento de verlos en Bogotá.