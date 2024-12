El día que a Paola Turbay le ofrecieron lanzarse a la presidencia de Colombia "Querían un títere"

.Publicidad.

Paola Turbay se ha caracterizado por ser una mujer carismática, talentosa y muy querida por la gente. Actualmente, es muy apreciada y reconocida por sus labores como actriz. La hemos visto en algunas producciones como Ana de nadie y próximamente la veremos en La venganza de Analía 2. Sin duda alguna, una mujer llena de talento y a la que no le pasan los años. Aunque, antes de conseguir brillar como actriz, lo hizo como reina, donde incluso llegó a participar en Miss Universo. Fue en aquel entonces cuando recibió una propuesta que para muchos sería un verdadero sueño, pero ella lo rechazó.

Así fue la propuesta que recibió Paola Turbay para convertirla en presidente de Colombia

Como ya lo dijimos, Paola Turbay ha sido una mujer influyente por varios años. Sin embargo, antes de ser la reconocida actriz que hoy todos queremos, la mujer fue una reina muy importante del país. Fue tal su importancia y relevancia que incluso llegó a Miss Universo, donde se desempeñó muy bien. Tras aquel certamen, fue mucha la popularidad que obtuvo la mujer. Es que, fue tal la aceptación del público colombiano, que un grupo de empresarios puso sus ojos en ella. A la reina la querían convertir en presidente de Colombia y querían llevarla a elecciones.

Según dijo Paola Turbay, fue durante la década de los 90 en que unas personas se acercaron a ella. Cuenta la mujer que no recuerda muy bien quienes eran, pero eran empresarios duros. Al parecer habían hecho un estudio en el que habían descubierto que si la mujer se lanzaba a la presidencia, la ganaría. Era un hecho fáctico que la reina podría llegar a ese puesto. Sin embargo, había dudas en ella, pues llegar a aquel cargo no era su gran aspiración. Por supuesto que se preguntó qué pasaría tras ganar las elecciones. A la reina le dijeron que no se preocupara por eso, ellos pondrían asesores y estarían detrás de ella.

Paola Turbay en su época como reina de belleza.

La oferta podría ser tentadora para muchos, pero era claro que la mujer sólo sería un títere para ellos. Todo esto hizo que la mujer rechazara aquella propuesta. Una anécdota muy curiosa y que nos hace pensar a todos como es que hubiese sido una Colombia gobernada por Paola Turbay.

