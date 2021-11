El desprecio de Yeferson Cossio a Rodolfo Hernández

.Publicidad.

Según Cossio, el empresario Rodolfo Hernández y otros políticos colombianos buscaron al influencer luego de su duro ataque contra la DIAN. En días pasados, Yeferson Cossio hizo pública su declaración de renta de 2022 y anunció que renuncia a ser colombiano y dejará de tributar. Según él, a la DIAN se le acabó su marrano.

“Bastantes políticos que me han escrito, como cinco candidatos a presidentes y todo. A mi me gustaría mucho combatir contra la corrupción para que no me vaya del país, qué más quisiera yo. Suena feo y todo, pero primero yo no soy un vendido, y dos ¿quién me asegura que ustedes no son unos corruptos también? a mí no me consta” inició Jeferson luego de ver varias propuestas de políticos, incluida la de Hernández a ayudarle tras su supuesta queja.

“Ahora, si ustedes me van a ayudar con mi fundación de perritos, o con la de niños, ancianos, habitantes de calle y todas las cosas que yo quiero hacer, hágale, firmamos un documento legal de que me van a ayudar y yo me siento, los escucho, les ayudo en su campaña o lo que quieran” finalizó el influencer que se encuentra ahora en Dubái con su familia.

