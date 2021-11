Las batallas que Sebastián Boscán peleó para no perder su carrera

.Publicidad.

El mundo de la televisión se conmocionó a tempranas horas de este lunes, el periodista Carlos Ochoa fue el encargado de anunciar el fallecimiento de Sebastián Boscán a sus 41 años, según fuentes cercanas por una grave enfermedad. El actor tuvo una larga batalla para quitarse el estigma que le dejó su personaje en la recordada novela que Caracol retransmitió.

En entrevista para el programa Día a Día, el actor Sebastián Boscán contó detalles sobre la dura batalla que dio durante años para quitarse el estigma que le había dejado su personaje de Leandro, el prometido gay de Paola Rey, en Pasión de Gavilanes. Según declaraciones textuales, los jefes de casting no lo querían porque creían que era gay: “La gente pensó que yo era así. Dejaron de llamarme a trabajar, porque se imaginaban que yo era así. Le decían a mi mánager: ‘No, a esa ‘loquita’ no me la mandés pa’ este ‘casting’, que no me funciona’. ‘No, esa ‘loquita’ no la quiero ver’".

Aunque fue difícil dejar atrás el estigma de Leandro, Sebastían Boscán logró consolidar una carrera en televisión por medio de otros personajes. Posterior a Pasión de Gavilanes siguió trabajando en novelas de RTI para Telemundo como La Mujer en el Espejo, Doña Bárbara y Madre Luna. En 2014 protagonizó El Estilista, para RCN, donde dio vida a un secuestrado por la guerrilla, personaje que le permitió su nominación en el 2015 como Mejor Actor Protagónico en los Premios India Catalina. Hasta el 2019 los televidentes pudieron disfrutar de su versátil talento en producciones como El General Naranjo, Más allá del tiempo, El Barón, Loquito por ti y la Ley del Corazón.

