El desprecio de Eduardo Luis por el fútbol femenino por el que todos lo condenan

Eduardo Luis ha sido una de las caras más reconocidas de Win Sports prácticamente desde el nacimiento del canal en el año 2012. Gracias a él es que ha logrado consolidarse como una de las voces de la narración colombiana con frases como "pidan domicilio" o "el equipo que verdaderamente amas".

Su labor como narrador de Win Sports claramente es fomentar el consumo de la liga colombiana, principal producto del canal. es por ello que surgió la última frase citada anteriormente para hacer referencia al equipo con el que los colombianos crecieron en su corazón. Sin embargo, esta vez el relator por hacer de más hizo menos.

El pasado fin de semana a Eduardo Luis le correspondió narrar el partido Tolima-Bucaramanga. En aras de fomentar las suscripciones a Win Sports+ dijo frente a miles que lo veían en el televisor que no había nada por encima del equipo que verdaderamente amaba uno, ni siquiera el fútbol femenino.

El fútbol femenino no me genera emoción e interés. Pero yo no soy periodista ni trabajo en un canal como @WinSportsTV que sea por lo que fuere, presenta ese fútbol.

Lo de Eduardo Luis, que trabaja en ese canal, es una equivocación grave y alguna consecuencia debe tener. https://t.co/GMGS2NbpSK

— ⚽🎾🚵 (@jdavidr1083_) November 16, 2021