El desplante de Tilda Swinton con el público colombiano

Era la más esperada de la noche, no solo llegó tarde, no quiso dar ninguna entrevista a los medios presentes. Juan Pablo Urrego y Elkin Díaz le dieron sopa y seco

A ninguno le importó esperarla el tiempo que fuera necesario. Al verla entrar con su altura imponente y sonrisa acogedora, todos supimos que valió la pena esperar: por fin había llegado el momento de hacerle la única pregunta que se nos había permitido. Terminaron las fotos, bajó de la tarima y cuando se suponía que pasaría por cada periodista, entró rápidamente a la sala de cine. La cara de todos fue la misma, incluso la misma jefa de prensa no entendía lo acababa de suceder.

Muchos la amamos por sus interpretaciones en Constantine, Doctor Strange o incluso por ser la Bruja Blanca en Las Crónicas de Narnia. Su papel en la película de suspenso junto a George Clooney, le otorgó en el 2008 el Óscar a Mejor actriz de reparto. Su versatilidad, talento, altura y hasta acento la catalogan como una de las actrices más solicitadas y reconocidas de todas las estrellas de Hollywood.

La escocesa nos dio un poquito de esperanza a los colombianos corrientes cuando nos enteramos que visitaría el país, no solo una vez, para grabar y promocionar su película más reciente Memoria del director tailandés Apichatpong "Joe" Weerasethakul; y que lo haría junto a actores de la talla de Elkin Díaz, Juan Pablo Urrego y Aída Morales.

El estreno en la Cinemateca de Bogotá llegó, aunque la esperábamos desde las 5 de la tarde, la actriz decidió llegar a las 6:30 p.m. al lugar. Sus demás compañeros, y colombianos, le dieron sopa y seco. No solo llegaron casi una hora antes que ella, también atendieron uno por uno a más de ocho medios nacionales. Para su tardía llegada, supuestamente por un problema con su vestido, una lluvia apacible la recibió en la terraza de la Cinemateca. A su lado entraron dos personas cargando un tapete morado para ponerlo encima de la tarima y que Tilda pudiera pisarla con sus tacones negros perfectos. Eso sí, para las fotos saludó a todos con una gran sonrisa y hasta un “Gracias” así, en español.

El desplante fue claro, se bajó de la tarima, nos sonrió y entró rápidamente a la sala de cine. La película inició, y por más de una hora muchos periodistas seguíamos a la espera de una confirmación por parte de Tilda para hacerle una entrevista de una sola pregunta. De muchas maneras varias personas encargadas de la prensa de la película intentaron contactarla. Ellos mismos, conociéndola, nos aconsejaron irnos y tal vez volver al día siguiente. Lo más seguro es que ella saldría de ver la película y solo iba a querer tomarse alguna bebida con el resto del equipo. Después de casi una hora y media de espera, muchos decidimos irnos, pues esperar otra hora más no nos aseguraba que ella iba a querer hablarnos.

Al final, no me arrepentí de solo haberla visto, claro que su rechazo nos bajó las expectativas a muchos, pero no todos los días se tiene la oportunidad de ver a Tilda Swinton a solo unos cuantos metros de distancia. Su sonrisa y voz, al igual que su pizca de desprecio tal vez inconsciente, protagonizarán de ahora en adelante mi historia de aquella vez que vi a Tilda Swinton. Pero la amabilidad de Elkin Díaz, Juan Pablo Urrego y Aída Morales también confirmarán que no solo valió la pena la ida, sino que los colombianos no necesitamos buscar por fuera el talento e integridad que a actores como ellos les sobra. Este es el video que lo comprueba: