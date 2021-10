¡Cero berrinchudos! La humildad de los jugadores de la liga colombiana con la convocatoria de Rueda

Mientras los futbolistas que juegan en el exterior mandan mensajes quejumbrosos por no estar convocados, los de la liga nacional mandan todo su apoyo a la selección

Ya se está volviendo costumbre ver a los jugadores colombianos salir a patalear en sus redes sociales cuando no son convocados por el técnico Reinaldo Rueda. En la pasada fecha eliminatoria fueron Johan Mojica y Jhon Córdoba quienes no aguantaron que su nombre no estuviera en la lista. Y ahora, jugadores como Duvan Vergara y Rodallega también le mandaron un mensajito al técnico de la selección.

Pues a diferencia de las “estrellas” colombianas que están en el exterior, los jugadores que militan en la liga nacional no se ponen con berrinches y apoyan a los convocados. Incluso, jugadores que estuvieron en la banca de la selección como Baldomero Perlaza, en vez de echar pullas a Rueda, con madurez aceptó no ser convocado.

📝 Estos son los elegidos por @ReinaldoRuedaDT para disputar la triple fecha de octubre de las Clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 🇶🇦#VamosColombia🇨🇴 pic.twitter.com/kzNNa78YfZ — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 29, 2021

"Mi cabeza está en Nacional, haciendo las cosas bien, preparándome fuertemente. Todo llega a su tiempo" fueron las palabras del mediocentro cuando le preguntaron por su ausencia en la lista.

Al parecer salir del país le sube los humos a los futbolistas, quienes creen que por estar jugando en Europa o México tienen que ser llamados obligatoriamente por rueda. Humildad les falta para aceptar que si están en el extranjero, el nivel es lo que importa en la selección.

