Por qué es más urgente que nunca nuevos aires en Colombia

Por: Rosita Welcker García Herreros |

febrero 02, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

Con todo lo que ha pasado últimamente, Colombia necesita un cambio en la clase política Colombiana. Para mí, uno de los peores errores que han cometido los políticos es que a los grupos ilegales les brindan una farsa de paz, se les arrodillan, les prometen esta vida y la otra.

!Y resulta que si ven el estatuto de Roma, los convenios de Ginebra, las rectificaciones de la Haya, Ottawa y el código de Nuremberg hay un desconocimiento total, mas la falta de compromiso con el pueblo es total, mientras que premian a los asesinos! Y al pueblo le niegan todo.

Yo por ejemplo veo muchos candidatos, pero muy pocos dan la talla. Sinceramente, aún no veo claro programas efectivos y veo la ceguera de la actual crisis mundial. Muchos aún no ven la posible crisis económica mundial que se avecina, y no son conscientes del cambios que se necesitan en Colombia.

Considero que el foro económico mundial de Davos pertenece a una élite que ha sometido al mundo a la esclavitud. Ojalá despierten los dormidos y los ciegos para que no nos coja de sorpresa.

