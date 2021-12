Las colombianadas por las que nuestro fútbol es una vergüenza

.Publicidad.

El fútbol colombiano pasa actualmente por uno de sus peores momentos por el escándalo que involucra a Llaneros, Unión Magdalena y el ascenso a la primera división. En la vida se había visto un equipo tan regalado que se dejara hacer un gol tan fácil como pasó en el partido entre los dos equipos mencionados.

De ir ganando 1-0 al minuto 93 a perder 2-1 en el 96, las principales hipótesis apuntan a que pudo tratarse de apuestas de los jugadores y hasta tal vez cuerpo técnico de Llaneros con la que se harían una millonada (pagaba 81 veces lo apostado si en el minuto 90 se apostaba a la victoria del Unión.

-Publicidad.-

Es difícil filmar ficción sobre fútbol y acá lo lograron. Felicitaciones al director. ¿Qué? ¿Era un partido en serio? Unión Magdalena perdía contra Llaneros, pero metió dos goles a los 90+5 y 90+6 para sellar su ascenso a Primera División de Colombia🇨🇴pic.twitter.com/JIRo5FYabL — VarskySports (@VarskySports) December 4, 2021

Lo peor es que esto que sucedió el fin de semana es la continuidad a una larga lista de bochornos y vergüenzas que solo pasan en el fútbol colombiano. Un fútbol que varios se cansan de destacar como uno de los mejores de Sudamérica y del mundo, pero que por "colombianadas" como las siguientes está muy lejos de ser como lo pintan.

Publicidad.

Aguilas Doradas jugando con 7 jugadores por COVID

El 8 de abril de 2020, Águilas Doradas anunció 18 positivos por COVID-19 que sumado a lesiones dejaba al equipo antioqueño con solo cuatro disponibles. Águilas solicitó a la Dimayor suspender el partido, pero todos los argumentos fueron desestimados por el máximo ente del fútbol colombiano.

La Dimayor demostró que su prioridad es cumplir el contrato de televisión con Win por encima de proteger la salud de ambos equipos y obligó al equipo a presentarse al partido so pena de llevarse una sanción. Al final, Águilas tuvo que presentarse con 7 jugadores de los cuales 2 eran arqueros y a uno de ellos le tocó jugar como hombre de campo.

¡7 jugadores (2 arqueros)! Así salió a la cancha Águilas Doradas para enfrentar a Boyacá Chicó en a fecha 18 de la Liga Colombiana. ¡Imagen para la historia! pic.twitter.com/Tz9YtdDUvG — ESPN Colombia (@ESPNColombia) April 11, 2021

Eduardo Pimentel pagando 50 millones por una supuesta corrupción arbitral que no se sabe

En marzo de 2020 el Boyacá Chicó empató 2-2 con Alianza Petrolera con un gol que le hicieron al equipo boyacense en el minuto 95. Esto ocasionó que su presidente y dueño, Eduardo Pimentel, invadiera la cancha para agredir al árbitro y denunciara que se trataba de corrupción arbitral que afectaba a su equipo. Por Twitter también puso un sin fin de videos quejándose del arbitraje e insultando.

Al día siguiente, se le vio entregando un fajo de billetes a un hombre desconocido, asegurando que supuestamente tenía razón sobre la corrupción arbitral. El mismo Pimentel aseguró que entregó 50 millones de pesos para destapar esas pruebas, pero ha pasado más de un año y no hay rastro de esas denuncias o pruebas que corroboren esa corrupción arbitral que denunció.

Ya me he reunido con personas q han colaborado,todo parece indicar q teniamos razón. Denunciar si paga. pic.twitter.com/25GhEVLcp8 — Eduardo Pimentel (@Edo_Pimentel) March 9, 2020

Cartel de reventa de boletas de la Federación Colombiana de Fútbol

Los máximos dirigentes del fútbol colombiano organizaron todo un cartel criminal de reventa de boletas de partidos de la Selección Colombia. La FCF organizó gestiones para elegir TicketShop como vendedor oficial de boletas de partidos pero esta empresa le pasaba las boletas a Ticket Ya, otra empresa dedicada a la venta de boletas. Finalmente era esta última empresa la que las vendía al público con sobrecostos estimados de más de un 350% que iban a parar a las manos de los dirigentes de la FCF y las dos tiqueteras

Cuando todo se investigó y se descubrió, la Superintendencia de Industria y Comercio sancionó con más de 18 mil millones a todas las partes, incluyendo al propio presidente de la Federación y varios miembros de la junta. ¿Qué ha pasado con ellos desde eso? Siguen descaradamente en el poder como si nada hubiera pasado.

Así como estos casos, hay muchos más que no hacen sino ratificar que el fútbol colombiano es una total vergüenza. Un cuadrangular inventado para que América ascendiera a primera división en 2015 y no terminó ascendiendo, la famosa carnetización de hinchas que varios pagaron para evitar la violencia y no terminó en nada, y así sucesivamente una larga lista de sucesos que no hacen más que manchar el poquito buen nombre que le queda al fútbol colombiano.