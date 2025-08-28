El Darién colombiano: la joya ecoturística del Chocó que muy pocos conocen

Cuando se habla de El Darién, lo primero que se viene a la mente suele ser la emergencia migratoria, escenario de historias de migrantes que intentan llegar a Panamá. Y sí, esa cara existe, pero reducirlo a un camino de tragedias es ignorar la otra mitad de su historia: un territorio donde la selva se abraza con el mar, las comunidades indígenas y afro conservan sus tradiciones y la biodiversidad mantiene viva.

Anuncios. Anuncios.

| Lea también: Cuál es el poco visitado pueblito de Antioquia donde se produce uno de los mejores cafés de la región

En julio de 2024, la UNESCO declaró el Darién Norte Chocoano como Reserva de la Biosfera, un reconocimiento que lo ubica en la vitrina mundial de la conservación. Son más de 301 mil hectáreas —terrestres y marinas— distribuidas en los municipios de Acandí y Unguía que abarcan desde playas donde anidan tortugas hasta manglares, ciénagas, arrecifes y vestigios arqueológicos como el parque de Santa María la Antigua del Darién, primera ciudad española en tierra firme fundada en 1510. Este mosaico natural y cultural se extiende por Acandí y Unguía, e involucra resguardos indígenas Emberá y Wounaan y consejos comunitarios afrocolombianos, quienes ahora son pieza clave en la estrategia de ecoturismo.

Anuncios.

Foto: CODECHOCÓ

Para instituciones como ProColombia y el Ministerio de Cultura, este reconocimiento es una oportunidad para consolidar un turismo sostenible e inclusivo. La apuesta no es solo atraer visitantes, sino garantizar que las comunidades locales se beneficien y que la riqueza ambiental permanezca intacta. En el Darién Chocoano, un recorrido puede combinar caminatas por senderos donde vuelan aves endémicas, talleres de cestería tradicional, gastronomía de pesca artesanal, baños en ríos de aguas puras y noches en cabañas de madera escuchando el oleaje del Pacífico.

Anuncios..

Rutas recomendadas

Además de los pueblos costeros de Acandí y Sapzurro, el circuito turístico del Darién chocoano se complementa con lugares cercanos como Nuquí, Bahía Solano o el Parque Nacional Natural Utría, que comparten el mismo ecosistema del Chocó biogeográfico. En la región es posible bucear en Capurganá, caminar entre la selva y el mar, avistar ballenas jorobadas, recorrer manglares o adentrarse en el Jardín Botánico del Pacífico. También se puede explorar la Reserva Integral y Ecoaldea Sasardí, pionera en ecoturismo comunitario, o visitar aldeas Emberá para conocer sus danzas, tatuajes naturales y leyendas orales que sobreviven al tiempo.

El reto, como reconocen las mismas comunidades y autoridades, está en mejorar la infraestructura: acceso a internet, energía, agua potable y transporte fluvial seguro. También en cambiar la percepción de inseguridad que pesa sobre el nombre “Darién”, que a menudo se confunde con los hechos que ocurren en la frontera panameña. La clave está en mostrar que aquí, en el lado colombiano, hay un destino donde la naturaleza y la cultura se unen para ofrecer una experiencia de viaje que pocos lugares pueden igualar.