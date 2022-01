El crack con el que Dudamel piensa reemplazar a Teo Gutiérrez

.Publicidad.

Lo positivo del amistoso de la Selección Colombia contra Honduras fue que Reinaldo Rueda le dio la posibilidad de mostrarse a los jugadores de la liga local, esos que muchos colombianos no ven porque no juegan en su equipo del alma o porque no pagan el canal premium de Win Sports para ver los partidos.

Entre todos estos, el más joven de todos y que causaba gran expectativa era Yaser Asprilla. Con tan solo 18 añitos se convirtió en el segundo jugador más joven en toda la historia de la tricolor y su convocatoria es más que merecida, ya que llevaba ya todo el semestre demostrando su talento en el Envigado. El equipo una vez sacó una nueva joya de sus divisiones inferiores y con menos de un año como profesional ya se ganó la oportunidad de ser convocado a la Selección, donde mostró todo su talento y maravilló al país.

🌟 Debut - Yaser Asprilla (03) vs Honduras:pic.twitter.com/NNf1hezYUd — Colombia Analytics (@Colanalytics) January 17, 2022

Su talento es tal que ya está asegurado desde Europa con el Watford que ya es dueño de su pase. El equipo inglés, propiedad de la familia Pozzo que es dueña también del Udinese y del Granada, quiere ponerlo a jugar en competiciones internacionales y por eso se contempla la opción de llevarlo a Deportivo Cali a préstamo, para que se pruebe contra los mejores del continente y adquiera la experiencia que necesita antes de poder jugar en la Liga inglesa.

Dudamel quiere a Asprilla para explotar todo su talento, como hizo con los juveniles Colorado, Valencia, Balanta, Marsiglia y muchos más, además de irle buscando reemplazo a un Teo Gutierrez que sigue a gran nivel, pero no se puede ignorar que ya tiene 36 años y el final de su carrera se acerca. La operación sería un gana-gana para ambos, ya que Dudamel traería a un jugador que puede serle determinante y Yasser gana la experiencia suficiente para cumplir su sueño de llegar al fútbol inglés.

