Dudamel le da la estocada final a Carlos Antonio Vélez: Cali campeón de la liga

Nunca antes en el fútbol colombiano se había visto una confrontación tan acérrima entre un técnico y un periodista como se vivió en los últimos meses entre Rafael Dudamel y Carlos Antonio Vélez. Hasta antes de que el venezolano fuera nombrado como técnico del Deportivo Cali hace tres meses, se desempeñaba en la misma labor de Vélez pero en el otro bando: como comentarista en Caracol con los partidos de la Selección Colombia.

Desde ese momento se generó una especie de rivalidad indirecta entre ambos que pasó al plano real cuando Dudamel atacó al canal y los acusó de favorecer a los árbitros, a lo que Vélez le respondió que "tiene un trastorno de personalidad. Está desubicado, no sabe qué es, si director técnico o comentarista".

Dudamel no se ha dejado de los comentarios de Vélez y aseguró incluso que sus comentarios en contra de la prensa deportiva en aquella primera ocasión no era generalizado sino contra personas específicas. Aunque no lo nombró e incluso le preguntaron directamente por Vélez, dijo que no tenía tiempo para personas que manipulan la información, refiriéndose indirectamente al periodista de Win.

De una u otra forma la historia entre ellos dos tuvo un nuevo capítulo en la final de la liga colombiana. En el partido de vuelta Vélez fue el comentarista principal del encuentro que finalmente le dio una nueva estrella al equipo azucarero.

Tras tener todo en contra con la obligación de ganar en condición de visitante, el Cali remontó un partido que iba perdiendo 1-0 para sumar su décima estrella. El mérito es total de Dudamel que cogió un equipo que vivía en la cuerda floja para llevarlo a lo más alto del fútbol profesional, y Vélez no se está aguantando esa situación. Carlos Antonio paga el karma de estar siempre atentando contra Dudamel y a gran parte al Deportivo Cali teniendo que tragarse sus palabras por el éxito sin límites de Dudamel.