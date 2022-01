El equipo que le ofreció ser técnico a Carlos Antonio Vélez

.Publicidad.

Es uno de los periodistas deportivos más mediáticos de Colombia con una trayectoria de casi 50 años. Siempre han existido y existirán conflictos entre los comunicadores y los entrenadores por críticas y demás cosas. Muchos se preguntan: “¿qué pasaría si un periodista va a dirigir al banquillo técnico?”.

Nació en Manizales en 1953 y mientras estudiaba Derecho le llegó la oportunidad de entrar a los medios de comunicación. Comenzó en La Voz de los Fundadores cuando Augusto Salazar le ofreció un espacio en los deportes de la emisora. Más adelante Salazar tuvo un cargo directivo en Caracol Radio y llevó a Carlos Antonio a trabajar a Pereira. A final de los años 70 llegó a Bogotá con RCN, también estuvo un tiempo en Cali con el Grupo Radial Colombiano y volvió a RCN.

Algunos admiran a Vélez por su forma de explicar el fútbol y hasta lo llaman “Profesor”, mientras que otros lo critican. En 1997 dijo en una entrevista a Juan Pablo Machado de El Tiempo: “Perdóneme. Quien partió la historia en Colombia en materia académico-futbolístico-periodística fui yo. Mal que bien, cambiamos el vocabulario en el fútbol colombiano. Me siento responsable de eso porque, aunque mucha gente critica eso, todo el mundo lo usa”.

Carlos Antonio se considera un estudioso del fútbol y la táctica y dice que Carlos Bilardo le dio sus primeras clases por allá en 1981. Además, en esa misma década compartió conceptos con Francisco Maturana y en el libro “Fútbol hoy, ¿qué es y cómo se juega?”, Vélez da a entender que por sugerencia suya fue que León Londoño, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, nombró a “Pacho” como técnico de la Selección Colombia.

Seguramente algún directivo admiraba los conceptos del periodista y le hizo una propuesta: “Una vez me ofrecieron dirigir al Pereira. Estaban locos. Hay futbolistas que de la noche a la mañana se convierten en técnicos y no necesariamente saben ver el juego. No podría serlo porque no tengo la experiencia del camerino. Si se quiere ser técnico, hay que hacer la carrera completa y formarse para eso”, le dijo a El Tiempo en 2004.

Vélez no dio más detalles, pero tiempo después en entrevista con KienyKe dio pistas: “Para el cargo recomendé a Luis Fernando Suárez y creo que fue la primera vez que dirigió por allá”. Según esto sería en noviembre de 1993, año en el que Suárez tuvo su primera experiencia como técnico en propiedad al dirigir al Pereira y tener como asistente a César Maturana el hermano de Pacho. Antes había sido encargado de Atlético Nacional en unos pocos partidos y asistente técnico. Suárez se marchó en marzo de 1995 y se volvió asistente de Francisco Maturana en la selección ecuatoriana.

