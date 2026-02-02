El costoso equipo de asesores internacionales con el que Roy Barreras busca derrotar a Iván Cepeda en la consulta

Le jugó al Petro-Santismo en un plan de choque diseñado por dos españoles que estuvieron con Petro y el español que estuvo en la reelección de Santos

El desafío para el candidato Roy Barreras que se ve que tenía una buena reserva financiera cuando regresó de la embajada de Londres para hacer pública su aspiración presidencial el año pasado será poder de acuerdo a los 3 pesos pesados que contrató como asesores. Sin lograr subir en las encuestas y con su contendor Iván Cepeda por encima en las encuestas el político vallecaucano. Tiene cinco semanas para cambiar la balanza y lograr ser elegido el candidato de la Consulta por la vía el próximo 8 de marzo.

El tambor mayor del equipo de asesores es el argentino Ángel Becassino quien viene trabajando con él desde el año pasado, ya escribió una biografía del candidato publicada con el sello Planeta: De abajo hacia arriba Roy que convirtió en una mini serie documental con dramatizaciones y narración en la voz del argentino que lanzaron en junio pasado. Becassino es un viejo amigo de Roy pero también cercano a Petro con quien estuvo en la campaña del 2018 cuando Petro derrotó a Fajardo por 200 mil votos y pasó a la segunda vuelta posibilitándole el triunfo a Iván Cepeda.

Como coordinador político trajo de regreso al catalán Javier Vendrell quien ha estado en el ojo del huracán por la mezcla de negocios y política como puede ver en esta nota.

Fue asesor de primera línea de la campaña que llevó a Petro a la Presidencia apareció en los Petrovideos como parte del círculo inmediato de estratega que definieron la estrategia definitiva de la segunda vuelta y junto con Manuel Grau son amigos personales de vieja data y este último terminó acompañándola en su polémico periplo por Estocolmo.

Lea también: El empresario catalán que acompaña a Verónica Alcocer en Europa, es cercano al gobierno de Petro

Radical políticamente, militante del movimiento independentista catalán, Izquierda Republicana de Cataluña fue un operador político clave en la organización de los testigos electorales del 2022. Entra y sale de la Casa de Nariño, con nacionalidad colombiana que obtuvo de manera flash, pero sin rol claro por encima de mesa.

Pero el verdadero peso pesado y de lejos el más costoso de los asesores, con estatura de vedette internacional es el español Antonio Sola. Ha ganado 13 campañas presidenciales como narra en su libro Soy Antonio Sola, estratega político y en su publicación Sola por Sola, creador de presidentes en el que cuenta que desde los 18 años está en la jarana política.

Con 50 años de edad tiene en su haber más de 450 campañas electorales en más de 25 países. Asesoró a Juan Manuel Santos en su estrategia de segunda vuelta en la que derrotó al candidato del Centro Democrático Oscar Iván Zuluaga por 900 mil votos. En esa campaña participó también el entonces senador del Partido de la U, Roy Barreras quien fue uno de los alfiles de Santos para mantener el apoyo legislativo al proceso de paz de La Habana. Sola ha sido catalogado por El País, como el gurú de la derecha latinoamericana estuvo detrás de las campañas presidenciales ganadores como la de Mariano Rajoy (España), Felipe Calderón y Vicente Fox (México), Michel Martelly y Jovenel Moïse (Haití) (qepd) o Cyril Ramaphosa y Lindiwe Sisulu (Sudáfrica).

Con su presencia y por sus antecedentes políticos Roy busca configurar su línea de Centro para no irse demasiado a la iglesia y lograr construir el mensaje político que aún no consigue darle forma. Una amalgama de asesores complicada de manejar que deberán construir un mensaje que otro de los contratados para el plan de choque es el también argentino Marco Cartolano.

Marco Cartolano, un cineasta documentalista metido en el mundo de la comunicación digital Conoce la realidad social de Colombia porque fue el productor del documental 970 y ha realizado trabajos para RTVC. Será el suyo otro ejercicio contrareloj para lograr que los micro-mensajes lleguen a audiencias especificas porque Cartolano es de la línea de la segmentación y no de la comunicación masivo. No tiene mucho tiempo para esta estrategia en redes de un candidato que aunque tiene medio millón de seguidores en X, en sus seis meses de campaña no ha llegar perfilar un mensaje ni de su partido la Fuerza de la paz, que va con listas al congreso en muchos departamentos y mucho menos la Consulta por la vida en la que medirá su fuerza el próximo 8 de Marzo.

