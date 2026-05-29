El convocado de la Selección Colombia que podría bajarse del bus del Mundial por una lesión

David Ospina tuvo dificultades físicas durante su llegada a Bogotá. El arquero podría ser reemplazado antes del debut del 17 de junio si se confirma una lesión

La concentración de la Selección Colombia en Bogotá empezó con una escena que generó preocupación entre los aficionados y el cuerpo técnico encabezado por Néstor Lorenzo. A pocos días del debut en el Mundial 2026 frente a Uzbekistán, el estado físico de David Ospina quedó bajo la lupa tras su llegada al hotel de concentración de la Tricolor.

El experimentado arquero antioqueño apareció en un video difundido en redes sociales mientras descendía del bus con ayuda de Camilo Vargas y James Rodríguez. Aunque la Federación Colombiana de Fútbol no ha emitido un reporte médico oficial, las imágenes encendieron las alarmas sobre una posible molestia física del guardameta, uno de los referentes históricos del seleccionado nacional.

La situación toma relevancia porque Colombia todavía puede hacer modificaciones en la lista definitiva de 26 jugadores convocados. El reglamento de la FIFA permite reemplazar futbolistas lesionados hasta un día antes del estreno mundialista, programado para el próximo 17 de junio.

David Ospina llega al Mundial con antecedentes físicos recientes

La preocupación alrededor de Ospina no aparece de manera aislada. Durante el primer semestre de 2026, el arquero se perdió varios compromisos con Atlético Nacional debido a molestias musculares. Aunque logró regresar para disputar la fase final de la Liga BetPlay, su condición física ha sido monitoreada constantemente tanto en el club como en la Selección Colombia.

El guardameta de 37 años alcanzó a disputar la semifinal frente a Deportes Tolima antes de incorporarse a la concentración nacional. Sin embargo, no estará disponible para la final del fútbol colombiano debido a la reglamentación de FIFA, que exigía la presentación obligatoria de los convocados desde el pasado 25 de mayo.

Después de aquel compromiso ante Tolima, Ospina dejó una frase que aumentó aún más la incertidumbre sobre su futuro deportivo. El arquero confirmó que ese partido habría sido su despedida con la camiseta de Atlético Nacional, mientras en el entorno cercano del jugador crecen las versiones sobre un posible retiro tras la Copa del Mundo.

Actualmente, David Ospina es uno de los jugadores con más trayectoria dentro del plantel colombiano, además de ser considerado líder del vestuario por el cuerpo técnico y sus compañeros. Su experiencia en procesos mundialistas anteriores lo convirtió en una de las piezas de confianza de Néstor Lorenzo.

¿Quién reemplazaría a David Ospina si se lesiona antes del Mundial 2026?

En caso de confirmarse una lesión que le impida disputar el torneo, la Selección Colombia ya tiene alternativas previstas dentro de la prelista de arqueros. El principal candidato para ocupar su lugar es Kevin Mier, quien viene de ser campeón de la Liga MX con Cruz Azul y ha participado en el proceso de Lorenzo durante las eliminatorias y amistosos recientes.

Junto a él también permanecen atentos Aldair Quintana, actualmente en Independiente del Valle, y Andrés Mosquera Marmolejo, arquero de Independiente Santa Fe.

Mientras tanto, Lorenzo entregó tranquilidad sobre otros futbolistas que presentaron molestias menores durante los entrenamientos en Bogotá. El entrenador argentino reconoció cargas físicas en James Rodríguez y Jhon Córdoba, aunque aclaró que ninguno presenta problemas de gravedad.

Por ahora, la Selección Colombia mantiene a David Ospina dentro de la convocatoria oficial. Sin embargo, las próximas horas serán determinantes para conocer si el arquero logra mantenerse en condiciones físicas para disputar el Mundial 2026 o si la Tricolor deberá realizar un cambio de última hora antes del debut.

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