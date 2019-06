El contundente llamado de Madonna a favor del control de armas

A propósito de un polémico y contundente vídeo que Madonna, la reina del pop, publicó el día de ayer, en lo más reciente de su álbum, Madame X.

-Publicidad.-

Ya llevo un año publicando en Las2orillas sobre diferentes tópicos que le pudiesen interesar a la opinión pública. Me he atrevido a hablar de temas que se podrían llamar delicados o que están a la orden de la coyuntura que prácticamente vive diariamente el país. He escrito desde asuntos de gran calado como la justicia hasta cuestiones populares de entretenimiento nacional como La Voz Kids. No obstante, nunca me había arriesgado a hablar de música, aún más de un personaje musical, ya que de una u otra manera no había un porqué académico ni investigativo para tomarse uno la molestia de usar palabras frente a esos temas, o por lo menos yo no lo hago. Obvio, siempre y cuando, como nuevamente repito, tenga un interés reflexivo y que genere discernimiento a esos lectores que merecen un respeto a su tiempo y a su intelecto.

Es por ello que hoy me tomo la molestia por primera vez de abordar un tema musical: es un personaje de esta industria, que merece esta columna, más allá de si es o no de mi gusto o su preferencia, debido a que las cosas buenas de mostrar y que generan reflexión, como lo había dicho, merecen un momento de atención.

Publicidad.

El día de ayer la cantante estadounidense Madonna publicó un vídeo de una de sus canciones, llamada God control (en español, control de Dios) de lo más reciente de su último álbum, llamado Madame X. Este vídeo, que dura más de ocho minutos, muestra de una manera muy contundente y visceral, pero real, al mejor estilo de esta cantante, un fenómeno que viven sociedades como la estadounidense: el problema con la tenencia y uso de las armas. Segundo a segundo se logra ver que muchos están haciendo de las suyas en un país que se dice llamar democrático y que se supondría que debería garantizar el bienestar y el derecho a la vida de todos, más allá de su poder militar y armamentístico (pero que infortunadamente ha sido todo lo contrario).

El polémico video de Madonna, que de seguro se volverá viral, no solo es una apuesta de discernimiento, sino es un mensaje contundente a esa clase política y económica que está detrás de la muerte de inocentes, de esos a los que un depravado, un fanático, un extremista, un homofóbico o un racista les arrebató su existencia.

Creo que es preciso que haya canciones, vídeos y personajes como el reseñado por este servidor. Vale una y otra vez comentar, viralizar, opinar y hacer que muchos le presten atención, esa atención que desde la música pueda lograr lo que unos no han podido hacer, eso que es tan pertinente hablar, ya que otros han intentado silenciar hasta las expresiones más artísticas de este mundo.

Hoy invito a escuchar y por ende ver este vídeo, no con el propósito de hacerlos cambiar de gusto o género musical, ni mucho menos meterles por los ojos una cantante que puede que no les guste. Lo que deseo es que más allá de que le guste o no, pueda con un “simple” vídeo hacer una reflexión del mundo que le rodea, ese donde vive usted y yo, que necesita de más Madonnas para hablar lo que otros han intentado ocultar o justificar como justo y necesario.

Como dice Madonna al inicio de su canción:”Cuando nos despertamos, ¿qué podemos hacer?”.

Si encuentras un error de sintaxis, redacción u ortográfico en el artículo, selecciónalo y presiona Shift + Enter o haz clic acá para informarnos. ¡Muchas gracias!