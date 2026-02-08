Cómo logró el paisa Hernán Aristizábal convertir a HA Bicicletas en una empresa de más de medio billón de pesos

Cómo logró el paisa Hernán Aristizábal convertir a HA Bicicletas en una empresa de más de medio billón de pesos

Dentro de las numerosas marcas de bicicletas en Colombia sobresale el nombre GW, producida por HA, empresa que fabricó la bicicleta usada por Mariana Pajón para conseguir su medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016.

HA bicicletas, gerenciada por Jorge Hernán Aristizábal, quien también es su representante legal, fue bautizada así por Hernán Aristizábal. Se trata de una compañía que en 2024 alcanzó utilidades por 645.862 millones de pesos, superando en el ranking de la Supersociedades a LPN importaciones, a Industrias Bicicletas Milan, Bikehouse y Go Rigo Go, entre otras empresas dedicadas a la comercialización de bicicletas en Colombia.

Tal vez la fórmula de su éxito haya sido ensamblar las bicicletas en Colombia, empleando piezas y proveedores de calidad, sin importar si son nacionales o no. De cualquier manera, su modelo de negocio se concentra en crear bicicletas ejemplares, donde es indispensable utilizar las mejores piezas disponibles.

Otra apuesta de la compañía HA Bicicletas para consolidarse en Colombia ha sido el apoyo a los deportistas nacionales, siendo uno de los casos más emblemáticos el de Mariana Pajón. Otros deportistas impulsados por GW fueron Diego Arboleda y Carlos Ramírez. El país todavía recuerda cuando Pajón, en medio de la alegría, levantó sobre su cabeza la bicicleta de color negro con la que había ganado la carrera. Esa bicicleta GW había sido especialmente diseñada por los ingenieros de HA Bicicletas.

Puede leer: Los negocios de Mariana Pajón que la volvieron una superpoderosa empresaria 

