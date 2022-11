El Comandante del ELN Antonio García, duro con Petro

.Publicidad.

1.¿Cual es la caracterización que realizan del actual gobierno de Gustavo Petro?

AG: En los primeros meses el gobierno de Petro intenta sacar adelante la plataforma de campana, pero de manera paralela trabaja acuerdos con los partidos del viejo mundo político que están mas interesados que la vida del pueblo sigan igual, como ha sido el caso de la negociación de tierras con Fedegan. Es lógico que este tipo de acuerdos alejen al gobierno de las mayorías del país. Podríamos decir que el gobierno puede tener intenciones, pero al final puede quedarse en retórica si no concreta asuntos sustanciales que materialicen el cambio. El tiempo avanza y se aplazan los cambios.

2. ¿Cuáles componentes del programa y agenda del cambio presentada por el nuevo gobierno recoge la apuesta estratégica del ELN y cuales otros elementos sería necesario incorporar?

AG: Cualquiera que se proponga una estrategia sabe que en cuatro años no es posible lograr objetivos o metas de ese carácter. Entendemos que el gobierno de Petro se mueve hacia una posible transición democrática; mas concretamente hacia una democratización en el terreno económico, político y social. Desde luego que el ELN y amplios sectores de la sociedad colombiana tienen unos objetivos que van mas alla de los que ofrece este gobierno.

3. Desde su valoración, ¿giró viabilidad tiene la estrategia y programa de cambio del actual gobierno progresista y cuales son los principales nudos críticos para su realización?

AG: Este gobierno tiene una etapa de prueba que consiste en cumplir con los pliegos negociados por anteriores gobiernos que han sido incumplidos; y en segundo nivel abrir la brecha para cambios o reformas mas de fondo en el campo social, económico y político que puedan ir mas alta de este gobierno, que se puedan mantener en el tiempo y avancen hacia cambios estructurales. Pero existen las barreras que coloca el viejo Estado y el régimen político imperante, donde la oligarquía de viejo y nuevo ctiño mantiene la hegemonía que se alcanza a ver en las pautas del parlamento, que frenan reformas; para no hablar de los otros estamentos que manejan el verdadero poder.

4.¿En la disposición de ELN a iniciar el proceso de dialogo y negociación con el gobierno, cuales serían los puntos de partida propuestos por ustedes y cuales los puntos álgidos para la discusión donde ustedes visionan tendrían mayores obstáculos en la negociación?

AG: El ELN siempre ha tenido voluntad de paz, de dialogo; eso esta registrado en la historia, puede consultarse en la documentación real existente donde puede verse los verdaderos causales de los rompimientos de los procesos de paz con los anteriores gobiernos, tan es así que con el actual gobierno estamos dándole continuidad a lo pactado con el gobierno de Juan Manuel Santos. En el reinicio, lo correcto es hacer los ajustes de agenda y diseño del proceso a fin de actualizar, manteniendo sustancialmente lo acordado. Siempre el tema sustancial ha sido entender la naturaleza política y social del alzamiento armado; hasta tanto esto no se supere, los gobiernos seguirá tratando de imponer las políticas de pacificación, sometimiento que según ellos deben llevar a la desmovilización, al desarme y la reinserción; sin que haya las transformaciones en la sociedad que originan y reproducen el alzamiento armado, por tanto el ciclo del conflicto continuara.

Al decir de los gobiernos, lo primero es la paz, entendida como desmovilización y desarme, para que luego se den los cambios, que traeran la justicia social y la democracia. Nosotros pensamos que debe ser al revés: sólo los cambios, la justicia social, la democracia podrán traer paz.

5.¿Cuáles transformaciones en la doctrina y la estructura de las Fuerzas Militares creen fundamentales para la salida política negociada y la democracia del país?

AG: Si fuésemos rigurosos, la Doctrina es cómo se hacen las cosas, por eso en este campo se dice que operan las tácticas, técnicas, métodos, procedimientos, así como los principios que regulan el cómo hacer en correspondencia con lo que se busca, o sea los objetivos estratégicos. Así las cosas lo de fondo no es sólo la Doctrina Militar del Estado, sino su concepción de defensa y la valoración de las amenazas; pues la oligarquía ha definido que la amenaza es la lucha del pueblo, de los desposeídos y de toda expresión de lucha que nazca de ahí y proyecte cambios para bien de las mayorías. Esa concepción termina definiendo al pueblo como su principal enemigo, así como toda expresión política que encarne esa lucha.

6. El gobierno comienza a desarrollar la propuesta de los diálogos territoriales ¿Ven una relación entre el dialogo nacional y la participación de la sociedad propuesto por ustedes y los diálogos regionales vinculantes que propone el actual gobierno progresista? ¿En su concepto cual es la metodología y agenda para los diálogos vinculantes en los territorios y que impactos positivos previo para el proceso de negociación ELN-Gobierno nacional ? ¿Qué otros procesos de dialogo con la sociedad civil tienen ustedes como propuesta?

AG: Hemos dicho que un proceso de dialogo que construye acuerdos es sobre la base del entendimiento, y el escenario para dicho entendimiento y construcción de acuerdos es la Mesa de Diálogos ELN-Gobierno; lo que no se acuerde ahí no tendra validez, pues al ELN se le podría ocurrir inventarse algo distinto y no seria correcto imponerlo como acuerdo en la Mesa. Cualquier asunto que se examine en la Mesa se asume como propuesta; si el gobierno propone, el ELN podra hacerlo también. Por tanto examinaremos propuestas tanto del gobierno como del ELN que tengan que ver con formas de dialogos con participación de la sociedad.

7. ¿Cual es la política alternativa que ustedes proponen para la solución del problema de los cultivos de uso ilícito y demas eslabones del narcotrafico?

Ante el fracaso recurrente de las políticas de guerra para superar el narcotrafico, el ELN siempre lta propuesto la necesidad que la sociedad colombiana adelante un debate de fondo este fenómeno, ya que los gobiernos no han atinado. Ademas de lo anterior el ELN esencialmente lta planteado lo siguiente:

Solo la legalización de las sustancias psicoactivas, acabara con las ganancias extraordinarias del narcotrafico y su razón de

Se necesita un pacto de responsabilidad compartida entre países productores y consumidores de narcóticos.

Los narco dependientes son enfermos que deben atender los Estados y no deben ser perseguidos como

Los campesinos que trabajan en cultivos de uso ilícito, deben tener planes alternativos de producción alimentaria o de materias primas industriales, financiados por los Estados, para que puedan resolver su subsistencia sin recurrir a los cultivos de uso ilícito.

Ademas de perseguir los Carteles de los países que producen narcóticos, se debe perseguir los Carteles de distribución en los países industrializados consumidores; así mismo, a los Carteles de precursor es químicos y de lavadores de los narco dinero en el sistema financiero internacional, y en los paraísos

8.Ustedes han hecho una crítica explicita al modelo DDR (Desmovilización, Desarme y reinserción), den el hipotético caso de un avance positivo en la mesa de negociación cual es el modelo de transición a la política y desactivación de la fuerza militar que ustedes proponen?

AG: También podríamos decir lo contrario, el gobierno que Colombia nos ofrece primero de manera hipotética y ahí miramos. Esto nunca lta sido posible, habría que interrogarle al gobierno por giró no lo hace. Si hubiese voluntad no habría ninguna necesidad de negociar nada, y los gobiernos por propia voluntad deberían haberlo realizado. ¿Por qtió tienen que esperar a negociar con la guerrilla? Hoy podemos decir que las Ex-Frac negociaron por una Colombia hipotética, pero la Colombia real sigue siendo la que produjo las protestas de los últimos 3 anos y todo sigue igual.

9. La justicia transicional representada en la arquitectura de la jurisdicción especial para la paz JEP, entendemos es un modelo de justicia que ustedes rechazan de entrada. ¿Comprendiendo las limitaciones que coloca la justicia internacional frente a la amnistía de crímenes de guerra y Mesa humanidad, cual modelo de justicia proponen para realizar el cierre definitivo de la apuesta insurreccional de ELN?

AG: El ELN es una organización alzada en armas, no acepta la juridicidad del Estado colombiano, la JEP es parte de dicha jurisdicción y no fue construida en un acuerdo político con el ELN, no tenemos con el gobierno ningún acuerdo a parte de la Agenda temática pactada. Otra cosa distinta es el Derecho Internacional, pues la JEP es tan sólo un acuerdo de un gobierno con una guerrilla que se desmovilizó.

10. Ven posibles los ceses bilaterales o treguas bilaterales con el Estado y ¿Cuáles serían los mecanismos de monitoreo y verificación?

AG: El ELN tiene experiencia en ceses e1 fuego bilateral y unilateral, será distinto de examinarlo en la Mesa y valorar la conveniencia, así como compromisos, responsabilidades y condiciones que tendrá que crear.

11.¿Es posible que su organización pacte ceses al fuego o treguas multilaterales con otras estructuras armadas, que actúan en sus territorios, llámense disidencias, autodefensas gaitanistas ti otros? Y de ser afirmativa dicha posibilidad ¿Cuáles serian los mecanismos de monitoreo y verificación?

AG: Las otras agrupaciones armadas son bandas paramilitares y bandas dedicadas al narcotráfico, en su mayoría son funcionales a las Fuerzas Militares y de Policia del gobierno colombiano, y por tanto parte de su diseño de guerra que el Estado adelanta en cuerpo ajeno. Estas bandas carecen de proyecto político, no tienen un mando responsable y no guían su comportamiento con base en una ótica. Así las cosas el Estado debe que responsabilizarse por ellos.