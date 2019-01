El cinismo del ELN

Y lo hicimos porque nos dio la gana, y nos importa un pepino lo que piense u opine la sociedad. Y con respecto a las marchas: ¡qué risa nos dan! Y no estamos solos en ese planeta, ahí está Cuba libre, la pujante y democrática Venezuela, y ese amigo gigante de los DD. HH. que se llama Daniel Ortega. Pero tenemos otros que están de nuestro lado: los que no nos condenan visceralmente y piensan casi como nosotros. Quienes se oponen a nuestro libreto son amantes de la guerra y enemigos de la paz.

Así piensan esos sinvergüenzas. Cada palabra que sale de sus multiformes bocas (porque entre ellos no hay unidad de mando) es una afrenta contra la sociedad y la inteligencia. De ellos no aparece la solidaridad. El dolor de patria no existe, porque la única patria que ellos imaginan es aquella que se ajusta a su planeta criminal.

Publicidad

No solo son cobardes para cometer atentados, sino unos sibilinos para decir qué quieren y cómo lo quieren. Son amigos del diálogo pero a través del monólogo. No se compungen con nada. Un atentado, y todos los que vengan, lo toman como algo normal para irse lanza en ristre contra el Estado.

Publicidad

Actúan como el carnicero de Milwaukee, que todas las noches cortaba con frialdad los cuerpos de sus víctimas y los metía por pedacitos en la nevera como si fueran presas para comer durante la semana. Así son ellos. Un acto terrorista con muertos inocentes no es algo que les mueva el corazón.

La noticia es una oportunidad para echarle la culpa al Estado por no querer dialogar. Se vuelven unos expertos consejeros para buscar una “negociación política y pacífica al conflicto”, pero unos perfectos imbéciles para entrar a la arena del sentido común. Se la pasan criticando a Uribe, como lo hicieron y lo hacen las Farc, pero fueron ellos con sus acciones terroristas quienes contribuyeron, y de qué manera, a elegirlo y reelegirlo. Y como todo lleva una ñapa: Duque presidente.

El ELN y sus áulicos se quejan de la sistemática muerte de los líderes sociales, pero con el atentado crean una cortina de humo para que los verdugos aprovechen el papayazo para seguir cometiendo esos delitos. Odebrecht va al ostracismo y se crece la derecha. Mejor dicho, se quejan del establecimiento y son los que más alimentan el monstruo que atacan.

Si encuentras un error de sintaxis, redacción u ortográfico en el artículo, selecciónalo y presiona Shift + Enter o haz clic acá para informarnos. ¡Muchas gracias!