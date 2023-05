El ciclismo se acabó cuando Nairo Quintana y Chris Froome se hicieron viejos

.Publicidad.

A diferencia de ahora, hace algunos años no había una vuelta ciclística que no paralizara a Colombia. Inició en el año 2013, cuando un sorpresivo Nairo Quintana logró el segundo puesto en el Tour de Francia. Desde ese momento, la emoción de ver el Giro, la Vuelta y el Tour, no era solamente porque había pedalistas nacionales que tenían con qué dar la pelea, Rigo, el Chavito, Atapuma, sino porque había una piedra en el zapato para los escarabajos que querían triunfar, y era Chris Froome.

Sin duda, el colombiano que más tuvo que sufrir los ataques del británico fue el hijo de Cómbita. Durante tres años, ambos pedalistas protagonizaron etapas de infarto que, incluso, quedaron para la historia del ciclismo mundial. Chris Froome se llevó la contienda de lejos, pues le quitó en tres ocasiones el maillot amarillo a Nairo Quintana; pero el colombiano también hizo sufrir al líder del extinto Sky, cuando lo dilapidó en la Vuelta a España 2016.

-Publicidad.-

| Vea también: Con razón la selección ni lo mira: la porquería de estadio en el que se convirtió el Campín

Y es que prender el televisor para ver a esos dos monstruos del ciclismo era un verdadero deleite. Por ejemplo, en el año 2015, en pleno Alpe d'Huez, dejaron una de las etapas más intensas del Tour de Francia. Froome llegó al penúltimo día como líder, esperando no tener inconvenientes; pero al frente, un aguerrido Nairo Quintana le recortó mas de un minuto y lo puso al borde de perder la camiseta amarilla. Los ataques del colombiano y la defensa del Sky fueron una verdadera danza en tierras europeas, demostrando que no habían mejores rivales que ellos.

Publicidad.

Otra pelea muy recordada entre ambos ciclistas fue en la Vuelta a España del 2016, en la etapa 11. Ambos quedaron en punta después de algunos ataques de Froome, buscando recortarle tiempo al colombiano; pero Nairo, fuerte, le siguió el pasó y el versus dejó un uno contra uno que al final puso al británico como ganador de la etapa; y al hijo de Cómbita como el mejor de la vuelta ciclística.

No hay duda que Nairo Quintana vs Chris Froome fue una de las batallas mas épicas e intensas que el ciclismo ha podido dar. Esos eran otros tiempos, como afirman muchos seguidores del deporte, una pelea que sí inspiraba a los colombianos a prender el TV para escuchar a Rubén Darío Arcila y emocionarse con los ataques de los escarabajos. Lastimosamente eso ya se perdió; y ahora hay que conformarse con ver a los extranjeros pelear por el podio, ahora los colombianos no dan pie con bola.