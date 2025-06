Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Colombia es un país de novela. Las guerras ahora no son con los grupos guerrilleros, son entre los ejércitos de traquetos de viejo cuño. Las batallas no se libran con el ejército y la policía sino entre los traquetos .Los muertos y los objetivos de esas contiendas son anónimos, pero los soldados y los policías siguen cayendo con nombres propios porque no han dejado de ser el objetivo que les estorba. Los drones han reemplazado los bombarderos y la paz se volvió arma mortífera del estado.

Simultáneamente lo que ha crecido hasta desbordarse y está arruinando por igual al gobernante y a la oposición, es el chismorreo bogotano. La izquierda, instrumentalizada por la ambición de los robagallinas que rodean al presidente, ha entrado en luchas fratricidas alentadas por ese chisme bogotano que ha existido desde los tiempos de la Real Audiencia y los virreyes. La oposición, que se autodenomina de derechas, ha terminado por parapetearse en el voz a voz denigrando al extremo sobre las debilidades del presidente como si por volver públicos los defectos íntimos del gobernante los defensores del estado se despiertan.

Las cartas del excanciller Leyva se atreven a oficializar los trinos de uno de los Santos sobre las flaquezas presidenciales

Quizás el cambio de los medios de comunicación, al desaparecer periódicos y emisoras y noticieros, haya acelerado el chismorreo hasta el punto que las cartas del excanciller Leyva se atreven a oficializar los trinos de uno de los Santos sobre las flaquezas presidenciales frente al licor y los estupefacientes para fundamentar, al mejor estilo del bochinche bogotano, la solicitud de renuncia del primer mandatario. Parecería entonces que hemos perdido la sindéresis y cual agujero negro atrapador nos dejamos llevar por la exageración para declarar verbalmente, que no legalmente, indigno al presidente. Y este, al tiempo, prefiere decretar impuestos y consultas populares saltándose la ley, convirtiendo en inútiles, ineficaces y desobedientes al Congreso y las Cortes. Es verdaderamente un país de novela.