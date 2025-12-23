La Cordillera Oriental que la vía al Llano atraviesa y el Himalaya tienen la geología más difícil del planeta

Romper una cordillera joven, con suelos frágiles y pendientes inestables dejó una huella que seguirá cobrando factura hasta que la tierra se estabilice

Por:
diciembre 23, 2025
La Cordillera Oriental que la vía al Llano atraviesa y el Himalaya tienen la geología más difícil del planeta

El corredor Bogotá–Villavicencio atraviesa una de las zonas geológicas más complejas del país que los expertos comparan con las alturas rocosas del Himalaya. Una cordillera Oriental compuesta por montañas jóvenes que buscan su acomodo. Crujen. El suelo está compuesto, en buena parte, por lodolitas: rocas arcillosas, frágiles, que se fragmentan con facilidad y pierden cohesión cuando se saturan de agua. No son montañas quietas; son montañas en movimiento lento, casi imperceptible, pero constante.

Lea también: Los pobladores, el agua, la informalidad y el caos sobre la carretera al Llano: una silenciosa causa de los derrumbes

Desde el inicio del proyecto, en 1994, eso se sabía. La construcción de la nueva vía al Llano, que entonces se calculó en unos 80 mil millones de pesos de la época y prometía un trayecto de 90 minutos entre Bogotá y Villavicencio, nació con advertencias técnicas claras. La ingeniería que aportaba la Concesionaria Coviandina estaba probada con túneles, viaductos y taludes, pero estuvo siempre y permanecerá enfrentada a la naturaleza del terreno. Podía, a lo sumo, convivir con ella.

Durante años, los problemas se han concentrado en puntos críticos. Muchos de éstos están sobre el trazado de la antigua ruta. El kilómetro 58 se volvió tema recurrente en las noticias de cierres prolongados. Y últimamente el kilómetro 18, entre Chipaque y Cáqueza. Pero la concesionaría y la ANI, hoy en cabeza de Óscar Torres, han identificado más de 100 puntos críticos que no tendrán solución hasta que la joven montaña estabilice sus tierras.

Compártelo

Anuncios.

Anuncios.

Inscríbete al boletín de Las2orillas
Etiquetas: , ,
0

Te puede Interesar

Récords Guinness

La Novena de Aguinaldos en la Era Digital: Apps y Webs para Mantener Viva la Tradición en Colombia

Vertice Noticias | Contenido Patrocinado
Caso Petro

Adrián Sáenz: Probando ‘Apps Mágicas’ con una Dosis de Cruda Realidad

Vertice Noticias | Contenido Patrocinado
Las familias francesa y alemana que mandan en Colombia en el negocio de los medicamentos homeopáticos

Las familias francesa y alemana que mandan en Colombia en el negocio de los medicamentos homeopáticos

Entre españoles fue el negocio de la filial tecnológica de Telefónica que avanza en decirle adiós a Latinoamérica

Entre españoles fue el negocio de la filial tecnológica de Telefónica que avanza en decirle adiós a Latinoamérica

Los comentarios son realizados por los usuarios del portal y no representan la opinión ni el pensamiento de Las2Orillas.CO
Lo invitamos a leer y a debatir de forma respetuosa.
-
comments powered by Disqus