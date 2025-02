El presidente Nayib Bukele volvió negocio su megacárcel: recibirá presos gringos y cobrará por cuidarlos

.Publicidad.

En 2023 el presidente Nayib Bukele inauguró su primera mega cárcel que bautizó como el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) y ubicó en las afueras del San Salvador enviando en cuestión de horas 40 mil pandilleros. Las imágenes le dieron la vuelta al mundo.

Con la llegada de Donald Trump, el presidente salvadoreño le empieza sacar jugo a su programa insigne que ha producido resultados efectivos en los índices de reducción de violencia en El Salvador y le ha dado popularidad mundial y muy especialmente en la Casa Blanca.

Su mano dura con la que el no respeto procesos judiciales y atropella la defensa -que ha llevado a que inocentes paguen cárcel detenidos como lo han denunciado organizaciones de derechos humanos en su país- y lo ha vuelto blanco de críticas por organismos internacionales como Human Right Watch. Como parte de esa estrategia de seguridad se han detenido más de 80 mil personas, el 1 % de la población, con la presunción de ser pandilleros. Las detenciones han sido masivas, no han faltado las torturas a detenidos, muertes bajo custodia y procesos penales abusivos.

Tal es el apoyo que tiene en la Casa Blanca que El Salvador fue el segundo país, después del paso por Panamá, en ser visitado por el Secretario de Estado, Marco Rubio. El primer acuerdo será recibir cconvictos de diferentes nacionalidades, incluyendo a los norteamericanos que hayan cometido crímenes en Estados Unidos; una propuesta según Bukele con que se pueden descogestionar las cárceles gringas y el obtener recursos para sostener su drástico sistema penitenciario.

Estados Unidos pagaría una cuota por cada persona que envíe a la mega cárcel de Nayib Bukele quien aseguró que, aunque esa cuota sería barata y no significaría nada para el gobierno de Donald Trump, pero si sería de gran ayuda para El Salvador que lograría hacer del sistema penitenciario, un modelo sostenible con el tiempo.

El negocio de Bukele va más allá. Ha organizado un sistema de trabajo para los presos en el Cecot, muchos de ellos pandilleros que han sembrado el terror urbano durante décadas en el Salvador donde ser formaron las llamadas Maras, en el que éstos pueden lograr rebajas de penas si trabajan en programas manejados por el gobierno, como confecciones y obra pública.

Son miles los que han aceptado la propuesta con lo cual Bukele garantiza mano de obra gratis como lo muestra el propio presidente con los cientos de ellos trabajando en máquinas coser o construyendo carreteras e incluso limpiando ríos.

Se calcula que el 40% de los presos podrán aplicar para estos trabajos, una propuesta que no aplica para asesinos y violadores. Otros trabajos son los de construcción de hospitales, escuelas y carreteras, en agricultura y ayudarán a limpiar los ríos.