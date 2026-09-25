- El cerebro: una nueva perspectiva

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En los últimos meses, nos ha llegado información nueva y maravillosa sobre el desarrollo del cerebro. En los 90’s hubo mucha investigación alrededor del cerebro y el aprendizaje. Los resultados obtenidos nos muestran como todo padre o maestro puede ayudar o apoyar el proceso de desarrollo de un niño. Lo primero a saber es que todos venimos “ya conectados” para ciertas cosas. Por ejemplo todos venimos conectados para adquirir varios idiomas en la primera infancia. Es mejor entonces exponer a los niños a varios idiomas a temprana edad, ya que alrededor de los 7-8 años esta capacidad empieza a disminuir.

Definitivamente los primeros años son cruciales ya que el número de neuronas se duplica entre el nacimiento y el primer año de vida y continúan multiplicándose de manera vertiginosa hasta aproximadamente los 7 años. Hay que aprovechar esta actividad para estimular a nuestros niños. Ya también se sabe que hay que estimular através de los cinco sentidos y ojalá de manera simultanea. Esto favorece el crecimiento de nuevas “dendritas” – o sea que abre la posibilidad de mejores y mayores conexiones entre neuronas. Si se puede maximizar un potencial, estimulando de manera regular frecuente y ojalá sistemática. De ahí la importancia de repetirle las cosas a los niños, y de tener rutinas.

Las terapias para estimular áreas débiles, deben ser regulares y con cierta precocidad o si no no sirven. La plasticidad y flexibilidad del cerebro son entonces una realidad que hay que utilizar en beneficio de los niños. La parte genética es de peso, pero lo que se haga al tenerlos bajo nuestra tutela puede ser y es lo definitivo. Si un hijo viene con unas “conexiones musicales” poderosas, va a depender de la estimulación que le demos, si sale a flote o no esta habilidad.. Lo que si no se puede lograr es que un hijo que viene programado para ser introvertido se vuelva extrovertido. Se puede eso si lograr que sea mas feliz con su manera de ser.

Hay que estar pendientes de las fortalezas de nuestros hijos para maximizarlas y también de las debilidades para minimizarlas. La investigación científica muestra que la “enseñanza directa” o sea el tiempo uno a uno es el que más favorece el aprendizaje. Lo que se aprende cuando se lo enseñan a uno solo, es 10 veces mayor que en un grupo de personas. De ahí la importancia del “tiempo individual” con los niños. La investigación también muestra claramente que los patrones que entran al cerebro en la infancia tienden a arraigarse y perpetuarse. Hay buenos patrones que queremos fomentar pero también hay que cortar los malos patrones como pueden ser la mentira, el robo, apenas se inician. Todo lo nuevo que sabemos del cerebro, tiene que ayudarnos a estar "ahí” para estimular más y mejor a nuestros hijos.

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